Силы ДНР сорвали попытку прорыва ВСУ со стороны Макеевки

Окружённая группировка ВСУ, в составе которой есть иностранные наёмники, попыталась прорваться на территорию ДНР со стороны Макеевки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Они пытаются выйти из котла и прорвать окружение. Вооружённые силы ДНР при поддержке российских военнослужащих делают всё возможное, чтобы подавить живую силу противника и его прорыв из окружения", — рассказал собеседник агентства.