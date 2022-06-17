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Регион
Опубликовано 17 июня 2022, 09:49
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Силы ДНР сорвали попытку прорыва ВСУ со стороны Макеевки

Группировка ВСУ пыталась прорваться из окружения в районе Макеевки

Окружённая группировка ВСУ, в составе которой есть иностранные наёмники, попыталась прорваться на территорию ДНР со стороны Макеевки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Они пытаются выйти из котла и прорвать окружение. Вооружённые силы ДНР при поддержке российских военнослужащих делают всё возможное, чтобы подавить живую силу противника и его прорыв из окружения", — рассказал собеседник агентства.

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Ранее видеорегистратор снял панику в машине матери с детьми, попавшей под обстрел ВСУ в Макеевке. В результате автомобиль врезался в дерево.

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vk.com / Минобороны РФ

Алексей Берковиц
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