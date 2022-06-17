Силы ДНР сорвали попытку прорыва ВСУ со стороны Макеевки
Группировка ВСУ пыталась прорваться из окружения в районе Макеевки
Окружённая группировка ВСУ, в составе которой есть иностранные наёмники, попыталась прорваться на территорию ДНР со стороны Макеевки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Они пытаются выйти из котла и прорвать окружение. Вооружённые силы ДНР при поддержке российских военнослужащих делают всё возможное, чтобы подавить живую силу противника и его прорыв из окружения", — рассказал собеседник агентства.
Ранее видеорегистратор снял панику в машине матери с детьми, попавшей под обстрел ВСУ в Макеевке. В результате автомобиль врезался в дерево.