Россия начнёт отказываться от одноразовых товаров из пластика с 2025 года

С 2025 года Россия начнёт отказываться от одноразовых товаров и упаковки из пластика. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в беседе с ТАСС.

"Такая упаковка, которую нельзя переработать, трудно извлекаемая, как пластиковые трубочки, другие виды товаров и упаковки, — от неё нужно постепенно избавляться и заменять более экологичной. Законопроект о вступлении в силу основной нормы, которая и была предметом дискуссии горячей, когда будет введён 100%-й норматив утилизации упаковки, — это 2025 год", — сказала она.

Причём отказ от пластика планируется вводить поэтапно. По словам Абрамченко, когда будет появляться достойная альтернатива привычной одноразовой продукции, её сразу же заменят. Согласно законопроекту, 49% упаковки должно быть произведено из вторичных ресурсов, а в 2025 году будет введён 100%-й норматив утилизации.