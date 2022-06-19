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Опубликовано 19 июня 2022, 03:28

Минобороны показало будни сапёров в ходе "Операции Z"

Минобороны показало работу сапёров в Харьковской области в ходе "Операции Z"

Министерство обороны РФ обнародовало видео работы военных сапёров в ходе специальной "Операции Z" на Украине. Как рассказали в ведомстве, только в Харьковской области ежедневно инженеры Западного военного округа обнаруживают несколько десятков противотанковых и противопехотных мин.

Разминирование инженерными подразделениями ЗВО освобождённых населённых пунктов Харьковской области. Видео © Минобороны РФ

"Сапёрные подразделения совершают адресные выезды по запросам местных жителей на разминирование автомобильных дорог, приусадебных участков и сельхозугодий", — отмечается в телеграм-канале Минобороны РФ.

На опубликованных кадрах видно, сколько сил требует облачение в тяжёлое защитное обмундирование сапёра. Затем в этом прочном костюме нужно работать, несмотря на жару. Результат работы специалистов, рискующих своей жизнью, — взрывы разной мощности, которые гремят на безопасном отдалении от людей.

Минобороны показало видео ночной боевой работы РСЗО "Град" по позициям ВСУ
Минобороны показало видео ночной боевой работы РСЗО "Град" по позициям ВСУ

Ранее Лайф писал, что Минобороны показало уничтожение Bayraktar комплексом С-300 в рамках специальной военной "Операции Z" на Украине.

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Артем Порвин
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