Минобороны показало будни сапёров в ходе "Операции Z"

Министерство обороны РФ обнародовало видео работы военных сапёров в ходе специальной "Операции Z" на Украине. Как рассказали в ведомстве, только в Харьковской области ежедневно инженеры Западного военного округа обнаруживают несколько десятков противотанковых и противопехотных мин.

Разминирование инженерными подразделениями ЗВО освобождённых населённых пунктов Харьковской области. Видео © Минобороны РФ

"Сапёрные подразделения совершают адресные выезды по запросам местных жителей на разминирование автомобильных дорог, приусадебных участков и сельхозугодий", — отмечается в телеграм-канале Минобороны РФ.

На опубликованных кадрах видно, сколько сил требует облачение в тяжёлое защитное обмундирование сапёра. Затем в этом прочном костюме нужно работать, несмотря на жару. Результат работы специалистов, рискующих своей жизнью, — взрывы разной мощности, которые гремят на безопасном отдалении от людей.