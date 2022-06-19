В Херсоне заявили о готовности к сообщению с Крымом по железной дороге

В Херсонской области технически готовы к тому, чтобы возобновить сообщение с Крымом по железной дороге. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

"Техническое состояние железнодорожных путей проверено, и они готовы к пропуску поездов", — сказал он в эфире программы "Соловьёв LIVE".

По словам Сальдо, работа над восстановлением железнодорожного сообщения с полуостровом идёт: из России уже начали поступать тепловозы. Глава региона выразил уверенность, что прибудут и вагоны.