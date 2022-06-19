ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 июня 2022, 03:58

В Херсоне заявили о готовности к сообщению с Крымом по железной дороге

Глава Херсонской ВГА Сальдо о готовности региона к железнодорожному сообщению с Крымом

В Херсонской области технически готовы к тому, чтобы возобновить сообщение с Крымом по железной дороге. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

"Техническое состояние железнодорожных путей проверено, и они готовы к пропуску поездов", — сказал он в эфире программы "Соловьёв LIVE".

По словам Сальдо, работа над восстановлением железнодорожного сообщения с полуостровом идёт: из России уже начали поступать тепловозы. Глава региона выразил уверенность, что прибудут и вагоны.

В Херсоне зарплаты бюджетникам и соцвыплаты заложены в бюджет с июня
В Херсоне зарплаты бюджетникам и соцвыплаты заложены в бюджет с июня

Как рассказывал Лайф, ранее была названа дата запуска автобусного сообщения между Крымом, Запорожьем и Херсоном.

BannerImage

ТАСС \ Алексей Павлишак

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Общество
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar