Украинские военные, которые сейчас находятся на заводе "Азот" в Северодонецке, подают сигналы о готовности к продолжению переговоров. Об этом в телеграм-канале заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

"Боевики, зажатые на "Азоте", подают сигналы, что готовы к продолжению переговоров. Они продолжатся, но условия сложения оружия для боевиков явно не улучшатся", — написал он.

Мирошник подчеркнул, что, пока бойцы ВСУ "испытывали судьбу", срывая договорённости о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался.