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Опубликовано 19 июня 2022, 10:19

Зажатые на "Азоте" украинские военные подают сигналы о готовности к переговорам

Посол ЛНР Мирошник: Украинские военные с "Азота" готовы к продолжению переговоров

Украинские военные, которые сейчас находятся на заводе "Азот" в Северодонецке, подают сигналы о готовности к продолжению переговоров. Об этом в телеграм-канале заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

"Боевики, зажатые на "Азоте", подают сигналы, что готовы к продолжению переговоров. Они продолжатся, но условия сложения оружия для боевиков явно не улучшатся", — написал он.

Мирошник подчеркнул, что, пока бойцы ВСУ "испытывали судьбу", срывая договорённости о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался.

В ЛНР сообщили о продвижении союзных войск в попаснянском направлении
В ЛНР сообщили о продвижении союзных войск в попаснянском направлении

Ранее Лайф писал, что до восьми тысяч украинских боевиков могут оставаться в Лисичанске. По словам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, расположившись на доминирующей стратегической высоте, ВСУ продолжают вести огонь по близлежащим населённым пунктам.

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Martyn Aim / Corbis via Getty Images

Никита Осипов
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