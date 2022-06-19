Потерявший пять домов житель ЛНР расплакался при разговоре со следователями
Следователю СКР пришлось успокаивать потерявшего пять домов жителя Донбасса
Российские следователи продолжают собирать показания жителей Луганской Народной Республики, которые пострадали от рук украинских военных. В ходе этих работ одному из сотрудников СКР пришлось успокаивать жителя Попасной Николая Матвеева из-за того, что его семья потеряла пять домов в результате обстрелов.
"Я не знаю, что и сказать. Дома нет. Все родные пострадали: мы потеряли пять домов. Мой, матери, брата и двоих сыновей", — рассказал мужчина.
По словам Матвеева, ему пришлось на протяжении трёх месяцев жить в подвале из-за обстрелов со стороны ВСУ. Затем он расплакался, поэтому следователь начал успокаивать его и предлагать воды.
Сейчас, как пишет РИА "Новости", Матвеев живёт в общежитии для беженцев в Антраците (ЛНР). Во время обстрелов он в пожаре потерял телефон, в котором были все контакты родных — брата и сыновей. Сами родственники эвакуировались в разные места. Так, например, один из сыновей уехал в подконтрольную Киеву Донецкую область.
Ранее в ВГА Херсонской области заявили, что Киев запугивает и терроризирует местных жителей. Местные власти хотят помешать попыткам наладить мирную жизнь в регионе. Однако глава ВГА области Сальдо пообещал, что это украинскому руководству не удастся.