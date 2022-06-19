Потерявший пять домов житель ЛНР расплакался при разговоре со следователями

Российские следователи продолжают собирать показания жителей Луганской Народной Республики, которые пострадали от рук украинских военных. В ходе этих работ одному из сотрудников СКР пришлось успокаивать жителя Попасной Николая Матвеева из-за того, что его семья потеряла пять домов в результате обстрелов.

"Я не знаю, что и сказать. Дома нет. Все родные пострадали: мы потеряли пять домов. Мой, матери, брата и двоих сыновей", — рассказал мужчина.

По словам Матвеева, ему пришлось на протяжении трёх месяцев жить в подвале из-за обстрелов со стороны ВСУ. Затем он расплакался, поэтому следователь начал успокаивать его и предлагать воды.

Сейчас, как пишет РИА "Новости", Матвеев живёт в общежитии для беженцев в Антраците (ЛНР). Во время обстрелов он в пожаре потерял телефон, в котором были все контакты родных — брата и сыновей. Сами родственники эвакуировались в разные места. Так, например, один из сыновей уехал в подконтрольную Киеву Донецкую область.