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Опубликовано 19 июня 2022, 10:29

В Минобороны РФ подтвердили освобождение посёлка Метёлкино в ЛНР от украинских военных

Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики совместно с российскими военными освободили от украинских бойцов посёлок Метёлкино, находящийся рядом с Северодонецком. Эту информацию в ходе брифинга подтвердил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооружённых сил Российской Федерации освобождён населённый пункт Метёлкино", — сказал он.

Конашенков добавил, что отдельные подразделения Вооружённых сил Украины покидают район боевых действий из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения. В частности, взвод первой роты первого батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшийся в районе Лисичанска, бросил тяжёлое вооружение и оставил свои позиции.

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Ранее Лайф писал, что глава Чечни Кадыров заявил об освобождении от ВСУ посёлка Метёлкино рядом с Северодонецком. Он сообщил, что в боях за населённый пункт за последнюю неделю Украина "потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 бойцов".

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Marcus Yam / Los Angeles Times via Getty Images

Никита Осипов
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