В Минобороны РФ подтвердили освобождение посёлка Метёлкино в ЛНР от украинских военных

Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики совместно с российскими военными освободили от украинских бойцов посёлок Метёлкино, находящийся рядом с Северодонецком. Эту информацию в ходе брифинга подтвердил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооружённых сил Российской Федерации освобождён населённый пункт Метёлкино", — сказал он.

Конашенков добавил, что отдельные подразделения Вооружённых сил Украины покидают район боевых действий из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения. В частности, взвод первой роты первого батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшийся в районе Лисичанска, бросил тяжёлое вооружение и оставил свои позиции.