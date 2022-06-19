Уничтожение российскими военными генералов ВСУ назвали "обезглавливанием" войск Украины

Уничтожение российскими военными пункта управления с генералами и офицерами ВСУ — серьёзная потеря для войск Украины. По словам военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, подразделения противника оказались теперь обезглавлены.

"Это достаточно большие потери, потому что это как минимум штаб армейский. Это как потеря управления всей армией. Подразделения, части, которые входят в эту армию, оказались обезглавлены", — рассказал собеседник Лайфа.

Дело в том, что теперь украинским военным некому ставить задачи и руководить на поле боя. По словам эксперта, подразделения ВСУ потерпели серьёзные потери во всех отношениях. И теперь им нужно найти новых генералов и офицеров, которые будут руководить украинскими солдатами. Но есть ли у Незалежной ещё такие же люди — это вопрос, отметил Литовкин.

"Большое соединение оказывается разбитым на отдельные части, которым потом никто не придёт на помощь, потому что нет вот этого руководящего и связующего звена", — добавил эксперт.