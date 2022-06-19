Боевая авиация ВСУ обстреляла свои же позиции в Днепропетровской области
МО РФ: Украинские Су-25 нанесли удар по своим же позициям в Днепропетровской области
Два штурмовика Су-25 Вооружённых сил Украины нанесли удар по позициям своих же подразделений в Днепропетровской области. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Так, в 13:30 пара штурмовиков Су-25 Воздушных сил Украины нанесла удар по позициям своих подразделений в районе населённого пункта Широкое Днепропетровской области", — сказал он.
Конашенков добавил, что большие потери в рядах украинских силовиков вынуждают командиров бросать в бой неподготовленный личный состав, который не умеет должным образом обращаться с вооружением и военной техникой.
Ранее сообщалось, что ВС РФ "Калибром" уничтожили пункт управления ВСУ в Днепропетровской области. По словам Конашенкова, удар был нанесён в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ