ВС РФ ударили "Искандерами" по Харьковскому танкоремонтному заводу

Силы ВС РФ уничтожили две пусковые установки РСЗО "Ураган" ударом ракетного комплекса "Искандер" по территории танкоремонтного завода в Харькове. Об этом сообщил на брифинге 19 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В военном ведомстве добавили, что ракетные войска и артиллерийские подразделения Вооружённых сил РФ также поразили 22 пункта управления, 48 огневых позиций артиллерии ВСУ, а также районы живой силы и военной техники в 123 районах.