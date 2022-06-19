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Опубликовано 19 июня 2022, 10:38
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ВС РФ ударили "Искандерами" по Харьковскому танкоремонтному заводу

Силы ВС РФ уничтожили две пусковые установки РСЗО "Ураган" ударом ракетного комплекса "Искандер" по территории танкоремонтного завода в Харькове. Об этом сообщил на брифинге 19 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В военном ведомстве добавили, что ракетные войска и артиллерийские подразделения Вооружённых сил РФ также поразили 22 пункта управления, 48 огневых позиций артиллерии ВСУ, а также районы живой силы и военной техники в 123 районах.

Минобороны: ВС РФ "Калибрами" уничтожили пункт управления с генералами и офицерами ВСУ
Минобороны: ВС РФ "Калибрами" уничтожили пункт управления с генералами и офицерами ВСУ

Ранее Народная милиция ДНР обратилась к России с просьбой задействовать дополнительные ракетные комплексы "Искандер", а также авиацию для подавления украинской артиллерии.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
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