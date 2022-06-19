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Опубликовано 19 июня 2022, 10:32

Российские военные уничтожили ЗРК "Бук-М1" и четыре склада оружия ВСУ

МО: Авиация ВС России уничтожила ЗРК "Бук-М1" и четыре склада с вооружением ВСУ

Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса ВСУ "Бук-М1" в районе города Северска Луганской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, в районах Авдеевки, Максимильяновки, Зелёного Поля и Георгиевки оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России было уничтожено четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами Вооружённых сил Украины.

Минобороны: ВС РФ "Калибрами" уничтожили пункт управления с генералами и офицерами ВСУ
Минобороны: ВС РФ "Калибрами" уничтожили пункт управления с генералами и офицерами ВСУ

Ранее в США восхитились точностью российских ракет "Калибр". По словам эксперта издания 19FortyFive, крылатая ракета поражает цели на расстоянии до двух тысяч километров, при этом она несёт 450-килограммовую боеголовку, которую можно оснастить ядерным оружием.

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Wikipedia / Homoatrox

Александра Васильева
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