Российские военные уничтожили ЗРК "Бук-М1" и четыре склада оружия ВСУ
МО: Авиация ВС России уничтожила ЗРК "Бук-М1" и четыре склада с вооружением ВСУ
Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса ВСУ "Бук-М1" в районе города Северска Луганской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, по его словам, в районах Авдеевки, Максимильяновки, Зелёного Поля и Георгиевки оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России было уничтожено четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами Вооружённых сил Украины.
Ранее в США восхитились точностью российских ракет "Калибр". По словам эксперта издания 19FortyFive, крылатая ракета поражает цели на расстоянии до двух тысяч километров, при этом она несёт 450-килограммовую боеголовку, которую можно оснастить ядерным оружием.
Wikipedia / Homoatrox