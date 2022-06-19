Российские военные уничтожили ЗРК "Бук-М1" и четыре склада оружия ВСУ

Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса ВСУ "Бук-М1" в районе города Северска Луганской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, в районах Авдеевки, Максимильяновки, Зелёного Поля и Георгиевки оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России было уничтожено четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами Вооружённых сил Украины.