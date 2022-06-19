Бойцы ВСУ сбегали с передовых позиций в Северодонецке, отбирая одежду у гражданских
Очевидцы рассказали, как бойцы ВСУ под видом мирных жителей сбегали из Северодонецка
Бойцы Вооружённых сил Украины покидали Северодонецк под видом мирных жителей. Об этом сообщили очевидцы, пишет РИА "Новости".
"Оставили свою форму, переоделись в мою одежду, которая была дома, и ушли. Поломали три двери. <...> Взяли отца документы, копии", — рассказал житель Северодонецка.
Другие жители города видели, как украинские силовики сжигали военную форму и переодевались в гражданские вещи. Напомним, что сегодня Северодонецк контролируют союзные войска РФ и ЛНР. Под контролем ВСУ остаётся территория химкомбината "Азот", откуда они обстреливают город.
Ранее Лайф сообщал, что посол ЛНР в России Родион Мирошник подтвердил сдачу в плен под Северодонецком командиров "Айдара". Дипломат отметил, что боевики, которые сейчас находятся на заводе "Азот", продолжают вести переговоры, однако рассчитывать на улучшение условий им не стоит.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine