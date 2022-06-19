Бойцы ВСУ сбегали с передовых позиций в Северодонецке, отбирая одежду у гражданских

Бойцы Вооружённых сил Украины покидали Северодонецк под видом мирных жителей. Об этом сообщили очевидцы, пишет РИА "Новости".

"Оставили свою форму, переоделись в мою одежду, которая была дома, и ушли. Поломали три двери. <...> Взяли отца документы, копии", — рассказал житель Северодонецка.

Другие жители города видели, как украинские силовики сжигали военную форму и переодевались в гражданские вещи. Напомним, что сегодня Северодонецк контролируют союзные войска РФ и ЛНР. Под контролем ВСУ остаётся территория химкомбината "Азот", откуда они обстреливают город.