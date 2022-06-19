Чеченские военные нашли в Северодонецке крупный схрон иностранного оружия

Бойцы чеченского подразделения "Ахмат" обнаружили в Северодонецке крупный схрон иностранного вооружения украинских военных. Это оружие показал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

"Всё, что в блоке НАТО только, по-моему, есть, у нас уже есть всё. Все разновидности. Но мы считаем, что намного надёжнее наш РПГ", — приводит РИА "Новости" его слова.

Алаудинов рассказал, что найденный в Северодонецке схрон преимущественно состоял из оружия, предоставленного в качестве помощи Украине иностранными партнёрами. Там в том числе были обнаружены неиспользованные противотанковые комплексы Javelin и NLAW, а также бесшумные миномёты от Польши.

"Если они думают, что они поменяют ситуацию, отправляя им это вооружение, конечно, они заблуждаются. Мы это им доказываем на деле", — добавил Алаудинов.