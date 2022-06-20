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Опубликовано 20 июня 2022, 05:03

Из порта Мариуполя могут запустить пассажирские рейсы в Россию

Директор порта Мариуполя: Изучается вопрос о пассажирских рейсах в Россию

Порт Мариуполя. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Порт Мариуполя. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Изучается вопрос захода в порт Мариуполя пассажирских судов из России. Об этом сообщил директор администрации этой морской гавани Павел Швацкий. По его словам, такое сообщение с Крымом и Новороссийском может начаться в 2023 году.

"Вопрос захода в порт Мариуполь пассажирских судов прорабатывается. Если условия и возможности позволят, то и не исключено в 2023 году пассажирское судоходство из Мариуполя в города России", сказал собеседник ТАСС.

Павел Швацкий заявил, что мариупольский порт будет исключительно гражданским. По его словам, военные лишь помогают с разминированием и освобождением причала от затопленных судов и с тралением водной акватории.

"Здесь раньше был пассажирский вокзал, малые пассажирские суда (например, "Кометы"), которые ходили в Новороссийск, Керчь. Прорабатывается вопрос, что будет пассажирское судоходство в Крым, Севастополь", отметил он.

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Ранее Лайф писал, что после освобождения Мариуполя первый сухогруз вышел из морского порта города 31 мая. 3 июня судно с металлопродукцией прибыло в Ростов-на-Дону. Второе судно, предназначенное для транспортировки металла, зашло в порт на следующий день.

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Артем Порвин
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