Россия в "Операции Z" применила новые ракеты

Вооружённые силы России в ходе специальной военной "Операции Z" на Украине применили новые высокоточные авиационные ракеты "305". Их использовали для уничтожения важных военных объектов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

"В рамках специальной военной операции на Украине армейская авиация Российской Федерации начала применять новые лёгкие многоцелевые управляемые ракеты "305". Ракеты применяются с борта ударных вертолётов Ми-28НМ по важным объектам украинских войск, например по складам с боеприпасами и ГСМ", — приводит агентство слова собеседника.

Он рассказал, что эти снаряды обеспечивают высокую точность поражения целей. Отклонение от линии прицеливания составляет не более двух метров. Есть режим "выстрелил — и забыл". В этом случае ракета захватывает цель оптико-электронной головкой самонаведения. Также возможно управлять ракетой удалённо. Она при подлёте к цели начинает передавать видео на экран в кабине вертолёта, оператор даёт указания.

"Изделие 305" впервые представили на выставке "Армия-2021". Его разработали в КБМ в Коломне. Дальность полёта реактивного снаряда составляет 14,5 километра, стартовый вес — 105 килограммов, а осколочно-фугасная часть весит 25 килограммов.