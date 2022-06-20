Клишас предложил ЕСПЧ перенаправить Украине требования о помиловании наёмников
Требование Европейского суда по правам человека о том, чтобы Россия обеспечила неисполнение смертного приговора в отношении приговорённых в ДНР к расстрелу сдавшихся наёмников, нужно перенаправить Украине. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Он напомнил, что Россия прекратила участие в Совете Европы и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ, что было определено специальным законом.
"Поэтому ваши "требования" можете направлять Украине, там как раз у неонацистской хунты с правами человека "полный евростандарт", — написал сенатор в телеграм-канале.
По словам Клишаса, РФ не будет исполнять никакие решения ЕСПЧ, в том числе и в отношении наёмников, подлежащих суду в ДНР и ЛНР. С этим вопросом нужно обращаться в официальные органы республик Донбасса, заметил он.
Напомним, 9 июня Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Они имеют право просить о помиловании. Глава МИД Британии Лиз Трасс сочла нелегитимным смертный приговор, а Мария Захарова дала совет Лондону по спасению своих осуждённых граждан.
Telegram-канал Андрея Клишаса