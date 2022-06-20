Клишас предложил ЕСПЧ перенаправить Украине требования о помиловании наёмников

Требование Европейского суда по правам человека о том, чтобы Россия обеспечила неисполнение смертного приговора в отношении приговорённых в ДНР к расстрелу сдавшихся наёмников, нужно перенаправить Украине. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Он напомнил, что Россия прекратила участие в Совете Европы и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ, что было определено специальным законом.

"Поэтому ваши "требования" можете направлять Украине, там как раз у неонацистской хунты с правами человека "полный евростандарт", — написал сенатор в телеграм-канале.