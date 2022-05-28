Боевики нацбата "Донбасс" пожаловались на попытку записать их в дезертиры после отступления
Причиной отхода они назвали отсутствие технического и материального обеспечения. По их словам, солдат отправляют воевать с автоматами против танков и миномётов.
Видеообращение бойцов 46-го батальона ВСУ. Видео © Twitter / News_russia_ru
Бойцы 46-го батальона ВСУ, созданного на базе известного украинского нацбата "Донбасс", отказались продолжать вести боевые действия и записали видеообращение о причинах своего поступка. Ролик распространили в Сети.
На опубликованных кадрах один из бойцов 46-го батальона "Донбасс" рассказал о том, как командование отправило их на линию огня без вооружения. По его словам, взвод с автоматами, как оказалось, должен был выступить против танков, миномётов и РСЗО "Град".
"Мы не знали, куда мы идём. У нас не было ничего, кроме максимум шести-восьми патронов на человека. Командиры нам не сообщили, куда идём, зачем. Когда нас стали окружать, мы прорвались с боем назад. И теперь нам всем хотят приписать дезертирство в вооружённых силах. Но мы все готовы воевать, мы верим в Украину. Но для этого мы должны быть обеспеченными", — говорит солдат.
Кроме того, военные пожаловались на нехватку коммуникаций и медицинской помощи. Как признались бойцы, один из их товарищей получил сильное осколочное ранение, а украинские медики "не смогли его нормально вывезти". По их мнению, именно отсутствие медицинского и технического обеспечения стало одной из причин гибели украинских солдат.
Это не первый случай в рядах украинской армии, когда целые батальоны отказываются продолжать принимать участие в боевых действиях. Ранее бойцы 3-го батальона 115-й бригады ВСУ записали видеообращение, где заявили об отказе выполнять боевые приказы, исходящие в том числе от президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщил один из солдат, в батальоне отсутствуют боевое руководство, техника, а также уважение к людям, ведь власти отправляют военных "на верную смерть". Позднее появилась информация, что их доставили в СИЗО за дезертирство.
Кадр из видео. Twitter / News_russia_ru