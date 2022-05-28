Боевики нацбата "Донбасс" пожаловались на попытку записать их в дезертиры после отступления

Причиной отхода они назвали отсутствие технического и материального обеспечения. По их словам, солдат отправляют воевать с автоматами против танков и миномётов.

Видеообращение бойцов 46-го батальона ВСУ. Видео © Twitter / News_russia_ru

Бойцы 46-го батальона ВСУ, созданного на базе известного украинского нацбата "Донбасс", отказались продолжать вести боевые действия и записали видеообращение о причинах своего поступка. Ролик распространили в Сети.

На опубликованных кадрах один из бойцов 46-го батальона "Донбасс" рассказал о том, как командование отправило их на линию огня без вооружения. По его словам, взвод с автоматами, как оказалось, должен был выступить против танков, миномётов и РСЗО "Град".

"Мы не знали, куда мы идём. У нас не было ничего, кроме максимум шести-восьми патронов на человека. Командиры нам не сообщили, куда идём, зачем. Когда нас стали окружать, мы прорвались с боем назад. И теперь нам всем хотят приписать дезертирство в вооружённых силах. Но мы все готовы воевать, мы верим в Украину. Но для этого мы должны быть обеспеченными", — говорит солдат.

Кроме того, военные пожаловались на нехватку коммуникаций и медицинской помощи. Как признались бойцы, один из их товарищей получил сильное осколочное ранение, а украинские медики "не смогли его нормально вывезти". По их мнению, именно отсутствие медицинского и технического обеспечения стало одной из причин гибели украинских солдат.