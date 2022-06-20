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Регион
Опубликовано 20 июня 2022, 08:56
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Наёмники из Польши терпят бедствие в боях под Камышевахой

Казачий командир рассказал о серьёзных потерях среди польских наёмников в Камышевахе

Польские наёмники понесли серьёзные потери в ходе боёв в Камышевахе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на командира 6-го казачьего полка Народной милиции (НМ) ЛНР.

"Мы отчётливо слышим польскую речь и команды. Кроме того, они активно применяют свои бесшумные 60-миллиметровые миномёты, а также дроны с подвесными бомбами", — рассказал он.

Собеседник агентства уточнил, что речь идёт не об отдельных польских боевиках, а о хорошо организованном отряде, который тем не менее терпит поражение на передовой. Полякам в этом районе вместе противостоят казаки и чеченские бойцы, который действуют в смешанных штурмовых группах и нацелены на взятие населённых пунктов Горское и Золотое-2.

Кадыров заявил о больших потерях среди иностранных наёмников на Украине
Кадыров заявил о больших потерях среди иностранных наёмников на Украине

Ранее Лайф сообщал, как иностранные наёмники, находящиеся на химическом предприятии "Азот" в Северодонецке, блокируют переговорный процесс по добровольной сдаче в плен. А в Минобороны РФ на днях сообщали, что наёмники массово бегут с Украины из-за участившихся провалов ВСУ. Тем не менее российское военное ведомство отслеживает всех бойцов, прибывших в Незалежную из-за границы и участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ.

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VK / Минобороны России

Алексей Берковиц
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