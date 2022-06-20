Наёмники стали блокировать переговоры о сдаче в плен с "Азота"

Иностранные наёмники, находящиеся на химическом предприятии "Азот" в Северодонецке, блокируют переговорный процесс по добровольной сдаче в плен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Народной милиции Луганской Народной Республики.

Как рассказывал Лайф, ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев сорвал эвакуацию гражданских с блокированного комбината "Азот". По данным ведомства, во время открытия гумкоридора были зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня. Из промзоны предприятия вёлся беспорядочный огонь по жилым кварталам Северодонецка.