Наёмники стали блокировать переговоры о сдаче в плен с "Азота"
ТАСС: Иностранные наёмники блокируют переговоры по сдаче в плен с завода "Азот"
Иностранные наёмники, находящиеся на химическом предприятии "Азот" в Северодонецке, блокируют переговорный процесс по добровольной сдаче в плен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Народной милиции Луганской Народной Республики.
"Они (иностранные наёмники. — Прим. Лайфа) мешают переговорному процессу. Поэтому ждём", — сказал источник агентства.
Как рассказывал Лайф, ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев сорвал эвакуацию гражданских с блокированного комбината "Азот". По данным ведомства, во время открытия гумкоридора были зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня. Из промзоны предприятия вёлся беспорядочный огонь по жилым кварталам Северодонецка.
ТАСС / Александр Река