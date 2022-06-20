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Регион
Опубликовано 20 июня 2022, 00:28
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Сдавшиеся в Метёлкине боевики "Айдара" начали давать показания

Сдавшиеся в плен военным Луганской Народной Республики (ЛНР) боевики националистического батальона "Айдар" начали давать показания против сослуживцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

"Сейчас для переговоров с боевиками задействуется информация, полученная от айдаровцев, сдавшихся в плен в Метёлкине", — сказал источник агентства.

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Как рассказывал Лайф, о том, что под Северодонецком сдалось в плен командование нацбатальона "Айдар", сообщалось в ночь на 19 июня.

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ТАСС / Александр Река

Артем Порвин
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