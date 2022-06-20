Сдавшиеся в Метёлкине боевики "Айдара" начали давать показания
Сдавшиеся в плен военным Луганской Народной Республики (ЛНР) боевики националистического батальона "Айдар" начали давать показания против сослуживцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
"Сейчас для переговоров с боевиками задействуется информация, полученная от айдаровцев, сдавшихся в плен в Метёлкине", — сказал источник агентства.
Как рассказывал Лайф, о том, что под Северодонецком сдалось в плен командование нацбатальона "Айдар", сообщалось в ночь на 19 июня.
ТАСС / Александр Река