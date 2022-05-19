У арестованного замкомандира "Айдара" Мурыги нашли гражданство РФ и Украины

Напомним, националист признался, что в марте 2015 года участвовал в подрыве моста в Луганской Народной Республике, в результате которого погибли часовые Народной милиции.

Замкомандира националистического батальона "Айдар" Денис Мурыга, арестованный в Ростове-на-Дону по подозрению в участии в незаконном вооружённом формировании, имеет российское и украинское гражданство. Об этом заявил представитель объединённой пресс-службы судов региона.

"У Мурыги двойное гражданство: Российской Федерации и Украины", — сказал он.