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Регион
Опубликовано 19 мая 2022, 17:55
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У арестованного замкомандира "Айдара" Мурыги нашли гражданство РФ и Украины

Напомним, националист признался, что в марте 2015 года участвовал в подрыве моста в Луганской Народной Республике, в результате которого погибли часовые Народной милиции.

Замкомандира националистического батальона "Айдар" Денис Мурыга, арестованный в Ростове-на-Дону по подозрению в участии в незаконном вооружённом формировании, имеет российское и украинское гражданство. Об этом заявил представитель объединённой пресс-службы судов региона.

"У Мурыги двойное гражданство: Российской Федерации и Украины", — сказал он.

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Ранее Лайф писал, что суд в Ростове арестовал замкомандира подразделения "Айдара". Националист признался, что в марте 2015 года участвовал в подрыве моста в Луганской Народной Республике, в результате которого погибли часовые Народной милиции.

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Telegram/SHOT

Никита Осипов
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