Зачем Киев планирует контрнаступление Киев окончательно запутался в том, что ему на самом деле нужно, и поэтому до сих пор не может сформулировать внятную позицию, которая хотя бы на шаг приблизила мирные переговоры с Москвой 11346 11346 Фото © Sean Gallup / Getty Images

Переговоры России и Украины сегодня: чего хочет Зеленский от России

16 июня глава парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в настоящий момент Украина не готова к переговорам с Россией.

— Наша позиция за столом переговоров в действительности довольно слаба, поэтому мы не хотим садиться за переговоры, находясь в этой позиции. Нам необходимо каким-то образом перевернуть ситуацию, — высказался Арахамия.

И тут нужно сразу прояснить два момента. Первый — что такое переговоры с точки зрения Киева и для решения каких задач правящая верхушка Украины может использовать данную процедуру. Увы, прекращение конфликта мирным путём пока не в приоритете украинской власти. По мнению экспертов, переговоры им нужны как средство давления на оппонентов и способ тянуть время. Второй момент заключается в том, что, по словам Арахамии, Украина будет готова к переговорам "после контрнаступления". Тема переговоров проходит красной нитью через всю спецоперацию. Сначала Москва пыталась понять, чего на самом деле хочет Зеленский от России, но потом стало ясно, что он сам запутался.

Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В ходе первых трёх раундов были некоторые сдвиги по организации мирных коридоров для беженцев, но какого-либо прорыва достигнуто не было, да и с коридорами всё оказалось не так гладко — постоянные нарушения обязательств стали нормой для Киева. Чем сильнее украинская армия погружалась в кризис, тем менее ультимативно звучали заявления Зеленского. Тем не менее Киев до сих пор надеется на чудо, на некий козырь, который окажется в их колоде. Раз уж речь зашла о контрнаступлении, нужно взглянуть на ситуацию глазами реалиста.

Контрнаступление ВСУ: день сурка в реальной жизни

Ещё 4 ноября прошлого года, когда ни о какой спецоперации речь не шла, в Киеве заговорили о некоем "плане контрнаступления", который Украина пустит в ход в случае конфликта с Россией. Как выразился тогда советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович, "война — это дело фартовое". Только вот, как показали дальнейшие события, с фартом у украинской армии негусто. В ходе первой фазы спецоперации Украина оборонялась как могла, но "широкомасштабной оборонной операции, переходящей в контрнаступление", не вышло.

Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович. Фото © Ukrainian Presidency / Anadolu Agency via Getty Images

Сразу после начала второй фазы СВО, а именно 5 мая, главной целью в которой для ВС РФ стало освобождение Донбасса, Арестович анонсировал контрнаступление ВСУ, которое должно начаться не раньше второй половины июня . Условием контрнаступления он назвал подвоз с Запада необходимого количества оружия. По прошествии времени видно, что Киев попал в какую-то бесконечную петлю, завязанную на "условиях условий". Условие мирных переговоров — контрнаступление, а условие контрнаступления — военная помощь НАТО. С последним пунктом всё вроде нормально, но где тогда контрнаступление?

Потери ВСУ на Украине

Дальше начался массированный подвоз оружия, часть которого уничтожалась Российской армией чуть ли не на стадии разгрузки, а часть — распродавалась командованием ВСУ. В топ доноров военной помощи Украине, согласно данным открытых источников, вошли США (23,96 млрд евро), Британия (2,38 млрд евро), Польша (1,7 млрд. евро), Германия (1,39 млрд евро).

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И ещё порядка 30 стран активно накачивали Украину оружием и амуницией или, как Венгрия и Мальта, — лекарствами. 15 июня Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи на миллиард долларов. Тем временем солдаты ВСУ всё чаще жалуются на то, что воевать им приходится с "автоматом и лопатой". Сдача "Азова" в Мариуполе сломала миф о непобедимой украинской армии, и дальше всё у них покатилось по наклонной. 7 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в районе Воеводовки в ЛНР.

7 и 8 мая противник предпринял отчаянную попытку отбить у России остров Змеиный, взятый под контроль нашей армией ещё в начале СВО, в результате попал в авиакотёл , целей не достиг, потерял лучшие военные кадры и военную технику. В конце мая ходили слухи о готовящемся реванше ВСУ, но они так слухами и остались.

29 и 30 мая ряд официальных лиц Украины сообщили о двух попытках контрнаступления украинской армии на Херсонском направлении, которые закончились разгромом ВСУ: в первом случае они немного повоевали, во втором — бежали сразу, услышав первые взрывы российских "прыгающих мин".

Как прокомментировал тогда происходящее военный эксперт Константин Сивков, "лучшие силы противника терпят поражение. Каждая новая неудача бьёт по моральному духу ВСУ". Дальше — хуже. Вооружённые силы Украины почти полностью сдали Северодонецк, контрнаступление, инициированное депутатом от "Слуги народа" Марьяной Безуглой, обернулось для украинцев бойней, потерями живой силы и спецтехники и фактической сдачей города. Не помогли, а, напротив, — усугубили ситуацию заградотряды украинских националистов и польских ЧВК. Остатки некогда мощной северодонецкой группировки вместе с иностранными наёмниками спрятались в промзоне завода "Азот", где сейчас находятся в отчаянном положении и на волоске от сдачи в плен или полного разгрома.

Сколько гибнет бойцов ВСУ в день: заявления Арестовича и Зеленского

Фото © Scott Peterson / Getty Images

Параллельно событиям на фронте менялась риторика Киева. Сначала Арестович говорил о "хитрой сдаче Северодонецка перед контрнаступлением", но в это верилось с трудом. Затем и он, и Зеленский выступили с заявлениями о тяжёлом положении армии на Северодонецком и других направлениях, огласили потери ВСУ. Президент Украины говорил о 500 "двухсотых", "трёхсотых" (убитых и раненых) и взятых в плен в сутки.

11 июня Арестович заявил, что Украина в самом начале СВО теряла в среднем по 100 человек убитыми в сутки. 16 июня уже упомянутый депутат Давид Арахамия в интервью порталу Axios признался , что ежедневно на фронтах Украины гибнет или получает тяжёлые ранения до одной тысячи солдат ВСУ.

При этом он сообщил, что для изменения ситуации на фронте Украине нужно ещё больше оружия и боеприпасов. Замкнутый круг. На круглом столе в Немецком фонде Маршалла, состоявшемся 15 июня, Арахамия и его коллеги пожаловались, что пакет военной помощи Байдена в 40 миллиардов долларов не до конца распакован и в этом всё дело. Но если присмотреться к настроениям на фронте, украинские солдаты не горят желанием воевать — ни с оружием, ни без оружия.

Контрнаступление ВСУ

Военные тренировки гражданами Украины. Фото © STR / NurPhoto via Getty Images

Однако насколько реальным может быть контрнаступление, анонсированное киевским руководством? Если Запад пришлёт требуемые Арестовичем "60 РСЗО", кто будет этой техникой управлять и кто будет идти в атаку? Скорее всего, в ход пойдут молодые необстрелянные кадры, не имеющие достаточного опыта ведения боевых действий. Помимо них у Украины остаются ещё иностранные наёмники, которых пока там хватает. 17 июня Минобороны РФ опубликовало статистику по "диким гусям". Согласно официальным данным, всего на стороне ВСУ сражаются представители 64 стран. Суммарно с начала СВО убито около двух тысяч иностранцев.

— Так, среди европейских стран безусловным лидером по числу как прибывших, так и погибших наёмников является Польша. С начала специальной военной операции на Украину прибыл 1831 человек, из которых уже уничтожено 378 и убыли на родину 272 наёмника. За ней идёт Румыния — 504 прибывших, 102 погибших, 98 уехавших. На третьем месте — Великобритания: 422 прибывших, 101 погибший, 95 уехавших, — отметил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Но есть один принципиально важный момент. Неудачи ВСУ напрямую влияют на боевой дух наёмников. Регулярные военные провалы Киева, огромные потери в рядах ВСУ явно не вселяют в "диких гусей" оптимизма. По словам Игоря Конашенкова, сейчас "поток наёмников не только сократился, но и фактически разворачивается в обратную сторону". Это неудивительно, учитывая, что наёмники воюют не за идею, а за деньги. К тому же спецоперация — уникальный, для многих "диких гусей" — "смертельно уникальный" опыт. Возможно, они до этого никогда не сталкивались с настолько боеспособной армией, какой являются ВС РФ, и вместо сафари, вместо косплея компьютерного шутера они получили настоящий ад. Вопрос, какими способами Киев попытается удержать воюющих иностранцев — деньгами или угрозами, открытый, но, учитывая, что каждому из них грозит смертная казнь, шансов на успех немного.

Фото © Madeleine Kelly / SOPA Images / LightRocket via Getty Images Сможет ли Украина организовать контрнаступление на ВС РФ? 0 Сможет, но цена будет непомерно высока Не сможет, нечем и некем наступать Это просто слова, цену себе набивают

Авторы Евгений Жуков