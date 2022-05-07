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Опубликовано 6 мая 2022, 23:36
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Кадыров сообщил о провале украинских военных в ходе контрнаступления в ЛНР

Политик высказал предположение, что этот бессмысленный акт самопожертвования был, вероятно, направлен на возвращение потерянных огневых позиций.

Украинские военнослужащие предприняли безуспешную попытку контрнаступления в районе населённого пункта Воеводовка в ЛНР. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

У себя в телеграм-канале он предположил, что этот бессмысленный акт самопожертвования был, вероятно, направлен на возвращение потерянных огневых позиций. По словам политика, "тщательно продуманное лучшими умами контрнаступление" с треском провалилось. Глава Чечни сообщил, что противник в результате ответного огня понёс серьёзные потери — они коснулись как живой силы, так и спецтехники.

Кадыров показал видео зачистки Луганска от националистов чеченскими спецназовцами
Кадыров показал видео зачистки Луганска от националистов чеченскими спецназовцами

Ранее Кадыров показал видео отправки новой группы чеченских добровольцев на Украину. Он отметил, что сейчас на борьбу с нацистами выдвигаются тысячи воинов доброй воли. Глава Чечни пожелал бойцам скорейшего успешного завершения операции и благополучного возвращения домой.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын
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