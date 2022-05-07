Кадыров сообщил о провале украинских военных в ходе контрнаступления в ЛНР
Политик высказал предположение, что этот бессмысленный акт самопожертвования был, вероятно, направлен на возвращение потерянных огневых позиций.
Украинские военнослужащие предприняли безуспешную попытку контрнаступления в районе населённого пункта Воеводовка в ЛНР. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
У себя в телеграм-канале он предположил, что этот бессмысленный акт самопожертвования был, вероятно, направлен на возвращение потерянных огневых позиций. По словам политика, "тщательно продуманное лучшими умами контрнаступление" с треском провалилось. Глава Чечни сообщил, что противник в результате ответного огня понёс серьёзные потери — они коснулись как живой силы, так и спецтехники.
Ранее Кадыров показал видео отправки новой группы чеченских добровольцев на Украину. Он отметил, что сейчас на борьбу с нацистами выдвигаются тысячи воинов доброй воли. Глава Чечни пожелал бойцам скорейшего успешного завершения операции и благополучного возвращения домой.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ