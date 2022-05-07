Кадыров сообщил о провале украинских военных в ходе контрнаступления в ЛНР

У себя в телеграм-канале он предположил, что этот бессмысленный акт самопожертвования был, вероятно, направлен на возвращение потерянных огневых позиций. По словам политика, "тщательно продуманное лучшими умами контрнаступление" с треском провалилось. Глава Чечни сообщил, что противник в результате ответного огня понёс серьёзные потери — они коснулись как живой силы, так и спецтехники.