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Опубликовано 4 мая 2022, 08:26
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Кадыров показал видео зачистки Луганска от националистов чеченскими спецназовцами

Он подчеркнул, что в ответ от противника "только сплошные диверсии и трусливая стрельба из-за угла".

Бойцы учебно-тренировочного центра СОБР "Ахмат" зачищают Луганск от нацистов. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры зачистки Луганска бойцами учебно-тренировочного центра СОБР "Ахмат" от националистов. При этом у силовиков в одной руке автомат Калашникова, а в другой смартфон — чтобы разоблачать фейки. А националисты практически не вступают в открытый бой, лишь действуют исподтишка.

"Именно зачищают. Как от мусора. Те хоть бы как-то по-мужски огрызались. Но нет. Только сплошные диверсии и трусливая стрельба из-за угла. Одним словом, вооружённые малодушные слабаки. Наши мужественные и отважные бойцы выявляют этих высоковозрастных болванов и избавляются, как от шлака. Такая работа ведётся круглосуточно. Денно и нощно. До полного разгрома. Этот процесс уже необратим", — написал руководитель Чечни в "Телеграме".

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Ранее Рамзан Кадыров призвал командира нацбатальона "Азов" выйти из подвалов завода в Мариуполе на поле боя. Глава Чеченской Республики предупредил, что "второго шанса" не будет, и резюмировал, что "если бы не приказ президента", то его солдаты давно бы зашли в подземелья и уничтожили нацистов. Он указал на бесстыдство и бесчеловечность стремления прикрываться детьми и мирными жителями, а также удерживать раненых в бункерах.

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Telegram / Kadyrov_95

Татьяна Миссуми
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