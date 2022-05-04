Кадыров показал видео зачистки Луганска от националистов чеченскими спецназовцами

Он подчеркнул, что в ответ от противника "только сплошные диверсии и трусливая стрельба из-за угла".

Бойцы учебно-тренировочного центра СОБР "Ахмат" зачищают Луганск от нацистов. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры зачистки Луганска бойцами учебно-тренировочного центра СОБР "Ахмат" от националистов. При этом у силовиков в одной руке автомат Калашникова, а в другой смартфон — чтобы разоблачать фейки. А националисты практически не вступают в открытый бой, лишь действуют исподтишка.

"Именно зачищают. Как от мусора. Те хоть бы как-то по-мужски огрызались. Но нет. Только сплошные диверсии и трусливая стрельба из-за угла. Одним словом, вооружённые малодушные слабаки. Наши мужественные и отважные бойцы выявляют этих высоковозрастных болванов и избавляются, как от шлака. Такая работа ведётся круглосуточно. Денно и нощно. До полного разгрома. Этот процесс уже необратим", — написал руководитель Чечни в "Телеграме".