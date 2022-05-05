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Опубликовано 5 мая 2022, 11:37
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Кадыров показал видео отправки новой группы чеченских добровольцев на Украину

Он отметил, что сейчас на борьбу с нацистами выдвигаются тысячи воинов доброй воли. Глава республики пожелал бойцам скорейшего успешного завершения операции и благополучного возвращения домой.

Из Чечни на Украину отправилась новая группа добровольцев. Видео © t.me / Kadyrov_95

Из России на Украину для участия в спецоперации вылетела очередная группа добровольцев из Чечни. Видео подготовки бойцов к отправлению опубликовал в телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В ролике закадровый голос рассказал, что каждую неделю из Чечни в зону боевых действий отправляется около 200 добровольцев, все они предварительно проходят подготовку на базе Российского университета спецназа. Поддержка бойцов организована на всех этапах: им оплачивают проезд до Чечни, перечисляют либо отдают на руки 300 тысяч рублей в день отправки на Украину, а также ежедневно выплачивают по 53 доллара. В видео указаны контактные номера для тех, кто хочет записаться в отряд добровольцев.

"Сейчас на борьбу с нацистами выдвигаются тысячи воинов доброй воли, но стоит только заикнуться — их будут уже миллионы. Успехов вам, парни! Будьте осторожны, берегите себя и своих товарищей! Желаю скорейшего успешного завершения поставленной задачи и благополучного возвращения домой, к семьям! Удачи!" — написал Кадыров.

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Ранее крымские татары вызвались поехать добровольцами зачищать Украину от нацистов. По словам их лидера, люди полностью поддерживают курс президента России и готовы защищать суверенитет страны вместе со всем многонациональным народом.

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t.me / Kadyrov_95

Александра Васильева
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