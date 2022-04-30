Крымские татары вызвались поехать добровольцами зачищать Украину от нацистов

По словам их лидера, люди полностью поддерживают курс президента России и готовы защищать суверенитет страны вместе со всем многонациональным народом.

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров сообщил, что многие из них выразили готовность отправиться добровольцами для участия в специальной военной "Операции Z" на Украине.

"Крымские татары полностью поддерживают курс президента России и готовы защищать суверенитет нашей страны вместе со всем многонациональным народом. Уже сегодня крымские татары в составе Российской армии принимают участие в спецоперации, и зачищают Украину от нацистов, и готовы туда ехать в качестве добровольцев", — приводит его слова РИА "Новости".

В Симферополе открылся всенародный съезд крымских татар, в котором принимают участие более 300 представителей крымско-татарского народа. В ходе съезда планируется принять обращение в поддержку проведения специальной военной "Операции Z" и курса на денацификацию и демилитаризацию Украины.