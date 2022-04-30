Депутат Водолацкий: Запад использует тему эвакуации из "Азовстали" для спасения наёмников

По его мнению, европейские лидеры таким образом пытаются избежать общественно-политического резонанса, который произойдёт, если их боевики попадут в плен к ВС РФ.

Западные страны поднимают тему эвакуации мирных граждан из "Азовстали" в Мариуполе, чтобы использовать её для освобождения своих наёмников, которые оказались заблокированы на территории комбината, считает первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Западные кураторы [Украины] сегодня очень активно начали взаимодействовать с РФ по открытию гуманитарных коридоров, но не в сторону Донецка, а в сторону Запорожья. Естественно, у них есть желание уйти от позора, который их ожидает в ближайшее время, потому что на территории "Азовстали" огромное количество офицеров высшего состава и сотрудники спецслужб США, Франции, Германии, Великобритании", — пояснил Водолацкий в беседе с ТАСС.

По его словам, как только иностранные наёмники покинут территорию комбината, они попадут в плен как военные преступники. Чтобы избежать наказания, они будут вынуждены рассказать, кто их отправил на Украину, руководители каких спецслужб. По мнению Водолацкого, эта информация вызовет общественно-политический взрыв, чего лидеры западных стран не хотят, так как это станет позором и концом их политической карьеры.

Депутат добавил, что на сегодняшний день мирные граждане, которые остаются на территории "Азовстали", являются для Запада предметом торга. Россия оставляет гуманитарные коридоры для жителей Мариуполя открытыми, однако военные преступники ими воспользоваться не могут.