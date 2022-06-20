Минобороны: ВС РФ ракетами "Оникс" ударили по аэродрому Арциз Одесской области
Вооружённые силы РФ высокоточной ракетой "Оникс" ПБРК "Бастион" нанесли удар по аэродрому Арциз Одесской области. Об этом в понедельник доложил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В результате удара уничтожена станция управления беспилотниками Bayraktar TB2 ("Байрактар-ТБ2"), а также два БПЛА этого комплекса на земле, отметил генерал-лейтенант.
Ранее Минобороны РФ показало работу РСЗО "Ураган" в "Операции Z". Артиллерия противника поражается осколочно-фугасными снарядами минимальной дальностью от десяти километров, пояснил военнослужащий Российской армии.
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