Минобороны: ВС РФ ракетами "Оникс" ударили по аэродрому Арциз Одесской области

Вооружённые силы РФ высокоточной ракетой "Оникс" ПБРК "Бастион" нанесли удар по аэродрому Арциз Одесской области. Об этом в понедельник доложил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате удара уничтожена станция управления беспилотниками Bayraktar TB2 ("Байрактар-ТБ2"), а также два БПЛА этого комплекса на земле, отметил генерал-лейтенант.