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Регион
Опубликовано 20 июня 2022, 08:40
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Минобороны: ВС РФ ракетами "Оникс" ударили по аэродрому Арциз Одесской области

Вооружённые силы РФ высокоточной ракетой "Оникс" ПБРК "Бастион" нанесли удар по аэродрому Арциз Одесской области. Об этом в понедельник доложил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате удара уничтожена станция управления беспилотниками Bayraktar TB2 ("Байрактар-ТБ2"), а также два БПЛА этого комплекса на земле, отметил генерал-лейтенант.

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Ранее Минобороны РФ показало работу РСЗО "Ураган" в "Операции Z". Артиллерия противника поражается осколочно-фугасными снарядами минимальной дальностью от десяти километров, пояснил военнослужащий Российской армии.

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ТАСС / Cover Images via ZUMA Press

Ирина Фальке
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