Боевики "Айдара" выпустили около 30 человек с завода "Азот"

Около 30 мирных жителей было выпущено с завода "Азот" в Северодонецке. Их отпустили боевики украинского националистического батальона "Айдар". Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

"Нацбаты, удерживающие позиции на предприятии "Азот" в Северодонецке, выпустили с завода часть мирных жителей. Человек тридцать, может чуть больше, вышли точно", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что выпущенных людей посадили в автобус и увезли от завода.

Как писал Лайф ранее, посол ЛНР Мирошник сообщил, что около 20 мирных жителей вышло с завода "Азот" в Северодонецке.