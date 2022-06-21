Боевики "Айдара" выпустили около 30 человек с завода "Азот"
ТАСС: С завода "Азот" в Северодонецке выпустили около 30 мирных жителей
Около 30 мирных жителей было выпущено с завода "Азот" в Северодонецке. Их отпустили боевики украинского националистического батальона "Айдар". Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).
"Нацбаты, удерживающие позиции на предприятии "Азот" в Северодонецке, выпустили с завода часть мирных жителей. Человек тридцать, может чуть больше, вышли точно", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что выпущенных людей посадили в автобус и увезли от завода.
Как писал Лайф ранее, посол ЛНР Мирошник сообщил, что около 20 мирных жителей вышло с завода "Азот" в Северодонецке.
Также сообщалось, что зажатые на "Азоте" украинские военные подают сигналы о готовности к переговорам. По словам посла ЛНР Мирошника, пока бойцы ВСУ испытывали судьбу, срывая договорённости о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался. Позже в Народной милиции Луганской Народной Республики заявили, что наёмники стали блокировать переговоры о сдаче в плен с "Азота".
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine