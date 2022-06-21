ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 июня 2022, 23:17

Боевики "Айдара" выпустили около 30 человек с завода "Азот"

ТАСС: С завода "Азот" в Северодонецке выпустили около 30 мирных жителей

Около 30 мирных жителей было выпущено с завода "Азот" в Северодонецке. Их отпустили боевики украинского националистического батальона "Айдар". Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

"Нацбаты, удерживающие позиции на предприятии "Азот" в Северодонецке, выпустили с завода часть мирных жителей. Человек тридцать, может чуть больше, вышли точно", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что выпущенных людей посадили в автобус и увезли от завода.

В ЛНР сообщили, что украинские военные с "Азота" вывешивают белые флаги
В ЛНР сообщили, что украинские военные с "Азота" вывешивают белые флаги

Как писал Лайф ранее, посол ЛНР Мирошник сообщил, что около 20 мирных жителей вышло с завода "Азот" в Северодонецке.

Также сообщалось, что зажатые на "Азоте" украинские военные подают сигналы о готовности к переговорам. По словам посла ЛНР Мирошника, пока бойцы ВСУ испытывали судьбу, срывая договорённости о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался. Позже в Народной милиции Луганской Народной Республики заявили, что наёмники стали блокировать переговоры о сдаче в плен с "Азота".

BannerImage

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Арина Родионова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar