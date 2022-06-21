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Опубликовано 20 июня 2022, 23:13

Песков: РФ не может гарантировать, что пленённых американцев не приговорят к смерти

Россия не может дать гарантии того, что пленённые на Украине бывшие американские военнослужащие не будут приговорены к смертной казни в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования", сказал он, отвечая на вопрос в интервью телеканалу NBC News, могут ли США получить гарантии, что американских пленных не будет ждать судьба британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна.

Сдавшийся в плен наёмник из США рассказал, как прикрывал отступающие войска ВСУ
Сдавшийся в плен наёмник из США рассказал, как прикрывал отступающие войска ВСУ

Лайф напоминает, что, по данным британских СМИ, российские военные взяли в плен вблизи Харькова двух бывших военнослужащих США, которые вступили в ряды ВСУ в качестве наёмников, — 39-летнего Александра Дрюка и 27-летнего Энди Хьюна. Позже стало известно о ещё одном захваченном наёмнике. Им оказался ветеран морской пехоты Грэди Курпаси.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Артем Порвин
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