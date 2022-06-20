В ЛНР сообщили, что украинские военные с "Азота" вывешивают белые флаги

Украинские военные, находящиеся на химическом заводе "Азот" в Северодонецке, стали вывешивать белые флаги. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

"У боевиков буквально земля горит под ногами, естественно это вынуждает их выкидывать белые флаги, вести какие-то переговоры", — сказал он в эфире Первого канала.

Марочко добавил, что силы ЛНР ведут диалог с несколькими украинскими командирами, которые сообщают о плохом положении войск, брошенных руководством. По его словам, недавно ВСУ пытались наладить снабжение через реку Северский Донец с помощью плотов и маленьких лодок, однако, как считает подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики, подобное является каплей в море.