Стало известно, как ВСУ уничтожили свыше 70 тонн зерна в порту Мариуполя

Украинские силовики сначала расстреливали, а потом поджигали зернохранилище в порту Мариуполя, чтобы уничтожить свыше 70 тысяч тонн пшеницы и кукурузы. Об этом рассказал советник председателя Правительства ДНР Ян Гагин.

Военкоры РИА "Новости" побывали внутри зернохранилища в порту Мариуполя. Видео © Telegram / РИА "Новости"

"Их расстреливали для того, чтобы их поджечь, уничтожить, сложить. В итоге это хранилище косилось, оно завалилось из-за температуры, из-за вибрации. Было очень много попаданий фугасных снарядов, и плюс его ещё потом пытались поджечь неоднократно. В итоге зерно уничтожено", — передаёт РИА "Новости" слова Гагина.

Глава общественной благотворительной организации "Сердце Севастополя" Анастасия Макеева также рассказала, что бойцы ВСУ подожгли место хранения зерна лишь с пятой попытки. Сперва диверсанты пробовали заминировать ёмкости, но в итоге у них ничего не вышло. А с 6 на 7 апреля они пропитали нижние слои ёмкостей горючим и подожгли их. При этом союзные силы ВС РФ и ДНР попытались потушить пожар, чтобы спасти продовольствие, однако их старания не увенчались успехом.