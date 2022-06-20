Стало известно, как ВСУ уничтожили свыше 70 тонн зерна в порту Мариуполя
В ДНР рассказали, как ВСУ с пятой попытки уничтожили более 70 тонн зерна в Мариуполе
Украинские силовики сначала расстреливали, а потом поджигали зернохранилище в порту Мариуполя, чтобы уничтожить свыше 70 тысяч тонн пшеницы и кукурузы. Об этом рассказал советник председателя Правительства ДНР Ян Гагин.
Военкоры РИА "Новости" побывали внутри зернохранилища в порту Мариуполя. Видео © Telegram / РИА "Новости"
"Их расстреливали для того, чтобы их поджечь, уничтожить, сложить. В итоге это хранилище косилось, оно завалилось из-за температуры, из-за вибрации. Было очень много попаданий фугасных снарядов, и плюс его ещё потом пытались поджечь неоднократно. В итоге зерно уничтожено", — передаёт РИА "Новости" слова Гагина.
Глава общественной благотворительной организации "Сердце Севастополя" Анастасия Макеева также рассказала, что бойцы ВСУ подожгли место хранения зерна лишь с пятой попытки. Сперва диверсанты пробовали заминировать ёмкости, но в итоге у них ничего не вышло. А с 6 на 7 апреля они пропитали нижние слои ёмкостей горючим и подожгли их. При этом союзные силы ВС РФ и ДНР попытались потушить пожар, чтобы спасти продовольствие, однако их старания не увенчались успехом.
Ранее турецкий телеканал ТРТ сообщил, что Москва, Киев и Анкара создали канал экстренной связи по вывозу зерна с Украины. По его данным, для связи стороны назначат своих представителей по линии министерств обороны, они будут более детально обсуждать вопросы вывоза продовольствия.
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