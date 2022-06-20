Кадыров сообщил об освобождении стратегически важного населённого пункта в ЛНР

Российские войска полностью освободили от украинских военных формирований посёлок Тошковка, расположенный южнее Северодонецка в Луганской Народной Республике. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадырову доложили об освобождении посёлка Тошковка в ЛНР. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Мой дорогой брат, Герой России Замид Чалаев, командующий подразделениями в луганском направлении, отчитался об освобождении от нацистской нечисти населённого пункта Тошковка", — написал чеченский лидер в подписи к опубликованному видеоролику.

Стоит отметить, что Тошковка находится на правом берегу Северского Донца и это позволяет ВС РФ приступить к более плотному окружению Лисичанска с юга, после которого процесс демилитаризации киевского режима значительно продвинется.