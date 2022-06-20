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Регион
Опубликовано 20 июня 2022, 13:06
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Кадыров сообщил об освобождении стратегически важного населённого пункта в ЛНР

Кадыров сообщил об освобождении Тошковки под Северодонецком

Российские войска полностью освободили от украинских военных формирований посёлок Тошковка, расположенный южнее Северодонецка в Луганской Народной Республике. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадырову доложили об освобождении посёлка Тошковка в ЛНР. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Мой дорогой брат, Герой России Замид Чалаев, командующий подразделениями в луганском направлении, отчитался об освобождении от нацистской нечисти населённого пункта Тошковка", — написал чеченский лидер в подписи к опубликованному видеоролику.

Стоит отметить, что Тошковка находится на правом берегу Северского Донца и это позволяет ВС РФ приступить к более плотному окружению Лисичанска с юга, после которого процесс демилитаризации киевского режима значительно продвинется.

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А ранее Кадыров заявил о больших потерях среди иностранных наёмников на Украине. По его словам, раньше бойцы хвалились своим лихачеством на БТР, а теперь признают беспомощность батальонов.


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VK / Минобороны России

Наталья Исакова
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