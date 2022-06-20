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Опубликовано 20 июня 2022, 12:50

В Куйбышевском районе Донецка прогремел мощный взрыв

Кадр, сделанный после взрыва в Куйбышевском районе Донецка. Фото © Telegram / ДНР онлайн

Кадр, сделанный после взрыва в Куйбышевском районе Донецка. Фото © Telegram / ДНР онлайн

В Куйбышевском районе Донецка зафиксирован мощный взрыв. О происшествии в центре города говорится в сообщении официального сайта ДНР в телеграм-канале.

Данных о пострадавших и погибших в результате случившегося пока нет. Точное время взрыва не уточняется. Звуки грохота также слышны в Кировском и Киевском районах Донецка. Сейчас над городом работает система противовоздушной обороны.

Из-за обстрелов ВСУ в одном из районов Донецка вспыхнул сильный пожар
Из-за обстрелов ВСУ в одном из районов Донецка вспыхнул сильный пожар

Ранее Лайф писал, что в Донецке временно приостановлено движение транспорта из-за обстрелов ВСУ. По словам мэра Кулемзина, есть информация, что снаряды прилетали в район школы № 19.

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Никита Осипов
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