В Куйбышевском районе Донецка прогремел мощный взрыв
Кадр, сделанный после взрыва в Куйбышевском районе Донецка. Фото © Telegram / ДНР онлайн
В Куйбышевском районе Донецка зафиксирован мощный взрыв. О происшествии в центре города говорится в сообщении официального сайта ДНР в телеграм-канале.
Данных о пострадавших и погибших в результате случившегося пока нет. Точное время взрыва не уточняется. Звуки грохота также слышны в Кировском и Киевском районах Донецка. Сейчас над городом работает система противовоздушной обороны.
Ранее Лайф писал, что в Донецке временно приостановлено движение транспорта из-за обстрелов ВСУ. По словам мэра Кулемзина, есть информация, что снаряды прилетали в район школы № 19.