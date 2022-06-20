В Куйбышевском районе Донецка прогремел мощный взрыв

В Куйбышевском районе Донецка зафиксирован мощный взрыв. О происшествии в центре города говорится в сообщении официального сайта ДНР в телеграм-канале.

Данных о пострадавших и погибших в результате случившегося пока нет. Точное время взрыва не уточняется. Звуки грохота также слышны в Кировском и Киевском районах Донецка. Сейчас над городом работает система противовоздушной обороны.