Военный эксперт назвал команду Зеленского "чемпионом по фейкам"

Президент Украины Владимир Зеленский выдаёт принадлежащие ВСУ "Точки-У" за российские ракеты и тем самым распространяет фейки. Об этом в беседе с РИА ФАН заявил военный аналитик, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

"Зеленский и его команда решили показать, что "на самом деле" в обстрелах виновата Россия. А то, что показывал гарант, является остовом от техники, сожжённой нашими "Калибрами" или чем-то подобным. Одним словом, сгребли в кучу всё, что можно, но им не привыкать: они у нас чемпионы по фейкам различного плана", — сказал он.

Дандыкин подчеркнул, что Россия с 2019 года использует "Искандеры", так как они по всем характеристикам лучше "Точек-У". Эксперт напомнил, что именно Вооружённые силы Украины обстреляли "Точкой" вокзал в Краматорске и попытались в этом обвинить Россию, однако иностранные журналисты показали, что ракета была запущена Незалежной.