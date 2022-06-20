В Кремле посоветовали Киеву сменить стиль ведения переговоров

Выбранный киевскими представителями стиль ведения переговоров с Россией не принёс Украине ничего хорошего. Такое мнение в беседе с журналистами в понедельник высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление украинской стороны о готовности вернуться к переговорному процессу в августе.