В Кремле посоветовали Киеву сменить стиль ведения переговоров
Песков: Избранный Киевом стиль ведения переговоров не принёс Украине ничего хорошего
Выбранный киевскими представителями стиль ведения переговоров с Россией не принёс Украине ничего хорошего. Такое мнение в беседе с журналистами в понедельник высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление украинской стороны о готовности вернуться к переговорному процессу в августе.
"Более чем красноречивая демонстрация переговоров по-украински. Собственно, мы давно знаем эту стилистику. Эта стилистика Украине ничего хорошего не принесла", — заявил в ответ представитель Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены украинской стороной. По словам лидера, в данный момент киевские власти не проявляют заинтересованности в серьёзном и конструктивном диалоге. Однако на днях Давид Арахамия, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах с Москвой, неожиданно заявил, что Киев якобы может вернуться к диалогу с Россией в конце августа. И добавил, что до конца лета Украина планирует провести контрнаступление.
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