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Опубликовано 19 июня 2022, 10:47

Российские системы ПВО сбили украинский Су-25, восемь БПЛА и три "Точки-У"

В районе села Червоная Долина (Николаевская область) российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Также сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Заводы, Червоный Шахтёр, Дементиевка, Глубокое Харьковской области, Криница Херсонской области, Попасная Луганской Народной Республики и в районе острова Змеиный", — добавил он.

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Кроме того, по словам Конашенкова, в ЛНР были перехвачены три ракеты "Точка-У", а в Харьковской и Николаевской областях — два снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган".

Ранее Лайф сообщал, что российские военные уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в ЛНР. Также, по данным Минобороны РФ, в районах Авдеевки, Максимильяновки, Зелёного Поля и Георгиевки было уничтожено четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами ВСУ.

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Наталья Исакова
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