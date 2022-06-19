Российские системы ПВО сбили украинский Су-25, восемь БПЛА и три "Точки-У"

В районе села Червоная Долина (Николаевская область) российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Также сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Заводы, Червоный Шахтёр, Дементиевка, Глубокое Харьковской области, Криница Херсонской области, Попасная Луганской Народной Республики и в районе острова Змеиный", — добавил он.

Кроме того, по словам Конашенкова, в ЛНР были перехвачены три ракеты "Точка-У", а в Харьковской и Николаевской областях — два снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган".