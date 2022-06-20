Песков ответил на вопрос об участии сил ОДКБ в "Операции Z"
Песков: Участие сил ОДКБ в спецоперации РФ на Украине не рассматривалось
Вариант привлечения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к специальной военной операции, проводимой Российской Федерацией на Украине, не обсуждался. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Нет, такой вариант не рассматривался", — сказал представитель Кремля в ходе общения с журналистами.
Ранее Лайф писал, что в Госдуме допустили ввод на Украину миротворцев ОДКБ. По мнению депутата Картаполова, силы Организации Договора о коллективной безопасности могут появиться в республиках Донбасса и на освобождённых территориях Незалежной после окончания боевых действий.
Kremlin.ru