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Опубликовано 20 июня 2022, 09:50

Песков ответил на вопрос об участии сил ОДКБ в "Операции Z"

Песков: Участие сил ОДКБ в спецоперации РФ на Украине не рассматривалось

Вариант привлечения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к специальной военной операции, проводимой Российской Федерацией на Украине, не обсуждался. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Нет, такой вариант не рассматривался", — сказал представитель Кремля в ходе общения с журналистами.

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Ранее Лайф писал, что в Госдуме допустили ввод на Украину миротворцев ОДКБ. По мнению депутата Картаполова, силы Организации Договора о коллективной безопасности могут появиться в республиках Донбасса и на освобождённых территориях Незалежной после окончания боевых действий.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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