Песков ответил на вопрос об участии сил ОДКБ в "Операции Z"

Вариант привлечения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к специальной военной операции, проводимой Российской Федерацией на Украине, не обсуждался. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Нет, такой вариант не рассматривался", — сказал представитель Кремля в ходе общения с журналистами.