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Опубликовано 7 июня 2022, 12:20

В ДНР рассказали, когда примут решение о размещении миротворцев ОДКБ

Глава МИД ДНР: Решение о размещении миротворцев ОДКБ примут после освобождения республики

Решение о вводе в Донецкую Народную Республику миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет приниматься после освобождения территории республики. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"В первую очередь необходимо на данный момент освободить всю территорию Донецкой Народной Республики для того, чтобы принимать дальнейшие решения в этом плане", — цитирует её ТАСС.

Никонорова напомнила, что в ОДКБ принимают решение на основании мнения всех участников организации и его будут обсуждать при необходимости.

У Кремля нет данных о возможном привлечении миротворцев ОДКБ в Донбасс
У Кремля нет данных о возможном привлечении миротворцев ОДКБ в Донбасс

Напомним, накануне о том, что миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности могут появиться в республиках Донбасса и на освобождённых территориях Украины после окончания боевых действий, заявлял председатель Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

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VK / ОДКБ

Артур Лапсаков
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