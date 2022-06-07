В ДНР рассказали, когда примут решение о размещении миротворцев ОДКБ

Решение о вводе в Донецкую Народную Республику миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет приниматься после освобождения территории республики. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"В первую очередь необходимо на данный момент освободить всю территорию Донецкой Народной Республики для того, чтобы принимать дальнейшие решения в этом плане", — цитирует её ТАСС.

Никонорова напомнила, что в ОДКБ принимают решение на основании мнения всех участников организации и его будут обсуждать при необходимости.