Парамедик, волонтёр или убийца? Кто такая Юлия Тайра Паевская Специалист по восточной медицине и единоборствам Юлия Тайра Паевская благодарит власти Украины за то, что её освободили из российского плена. Чем она знаменита? 77599 77599 Коллаж LIFE. Фото © ТАСС / Александр Река, VK / Юлия Паевская

По данным украинской стороны, из российского плена была обменена 53-летняя парамедик Юлия Тайра Паевская. Она уже успела записать видеоролик, где благодарит за своё освобождение президента Владимира Зеленского. В Незалежной Паевская — известный и раскрученный персонаж, о ней снято множество пропагандистских фильмов. До Евромайдана она много путешествовала и работала дизайнером, после переквалифицировалась в санитара и отправилась добровольцем в зону АТО. Наиболее тесные рабочие отношения у неё сложились с националистическими батальонами "Айдар" и "Азов"*, а ближайшей её подругой стала известная карательница Маруся Зверобой.

Юлия Тайра Паевская. Фото © Facebook / Юлия Паевская

На Украине категорически отрицают участие Тайры в боях, называя "ангелом". Якобы она трудилась на передовой исключительно как парамедик, вывозя раненых и убитых с линии фронта. Её общественная организация волонтёров-медиков так и называется "Ангелы Тайры". При этом полноценного медицинского образования у Паевской нет. Она самоучка.

Юлия Паевская благодарит президента Зеленского за освобождение из плена. Фото © t.me / vchkogpu

Ещё несколько лет назад телеграм-каналы, освещающие события в Донбассе, сообщали, что Паевская лично убила около двадцати человек, её излюбленное оружие — снайперская винтовка. Кроме того, она могла быть причастна к легализации иностранных наёмников, оформляя их как парамедиков.

Юлия Паевская попала в плен в середине марта при попытке бегства из блокированного российскими войсками Мариуполя. По данным спецкора "Комсомольской правды" в Донбассе, Тайра пошла на убийства, чтобы вырваться из окружения.

— На выезде из города была остановлена машина скорой помощи. Кроме водителя там находились женщина и двое детишек. Женщину звали Тайра… Родителей этих детишек из скорой она убила… А детей попробовала запугать, чтобы прикинуться их мамой. Не получилось! — утверждал военкор Дмитрий Стешин.





Юлия Паевская профессионально стреляет из лука, имеет пятый дан в айкидо, превосходно владеет джиу-джитсу. Спортивные хобби Тайры полностью разделяет её муж, 50-летний Вадим Пузанов, — он по профессии тренер восточных единоборств. Их пара выглядит очень странно, совместных фотографий у них почти нет, они не дружат в соцсетях и не лайкают друг друга. Со своей подругой Марусей Зверобой, например, Тайра ведёт себя совсем по-другому: поздравляет с каждым праздником, лайкает каждый пост.

Юлия Паевская имеет право вести тренировки по айкидо, у неё пятый дан. Фото © VK / Юлия Паевская

Большую часть свой жизни Юлия Паевская живёт в Киеве в частном коттедже по адресу улица Эстонская, 27А. Примечательно, что там же давно прописана некая Татьяна Чубукова. А ещё эти две женщины также жили в панельном доме на улице Ивана Выговского, 20, квартира 59.

Активнее всех добивалась освобождения Тайры её 19-летняя дочь, Анна-София Пузанова. Весной девушка приняла участие вместо пленённой матери в Invictus Games — гаагском турнире по стрельбе из лука — и даже заняла там призовое место. После окончания состязания Анна-София собрала пресс-конференцию и обратилась к западным лидерам с просьбой освободить её мать. Обращение Пузановой получило широкое распространение в "Фейсбуке"*. Судя по соцсетям, Анна-София почти не поддерживает отношения с Вадимом Пузановым, своим официальным отцом.

Дочь Паевской — Анна-София Пузанова. Фото © Getty Images

Фото © Facebook / Юлия Паевская Могла ли Тайра убивать людей? 0 Да, могла, чтобы выжить самой Вряд ли, она лишь оказывала медицинскую помощь Если её обменяли, то, значит, за ней нет криминала

Авторы Егор Пережогин