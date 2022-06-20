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Опубликовано 20 июня 2022, 14:36
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Кадыров опроверг данные об обмене националистки Тайры на сына его зампредставителя в Крыму

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг утверждения, что украинскую националистку Юлию Паевскую, известную как Тайра, якобы обменяли на сына заместителя представителя главы республики в Крыму Мурада Саидова. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Я со всей ответственностью заявляю, что сообщения о том, что украинскую националистку Юлию Паевскую по кличке Тайра якобы обменяли на сына заместителя моего представителя в Крыму и Севастополе Мурада Саидова — Адама Гриценко, не соответствуют действительности", — заявил Кадыров.

Глава Чечни опубликовал видеообращение отца, который заявил, что его сын, являющийся гражданином Украины, продолжает находиться в плену в собственной стране. Опубликовавшим эту информацию журналистам Кадыров посоветовал проявлять хоть немного профессиональной этики и подкреплять информацию конкретными фактами.

Зампредставителя главы Чечни в Крыму Мурад Саидов опроверг информацию об обмене сына на Тайру. Видео © Telegram-канал Рамзана Кадырова

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Ранее Рамзан Кадыров сообщил о сдаче в плен группы украинских военных во Врубовке. Все они в один голос твердят, что командование демонстрирует к ним явное наплевательское отношение и подобная практика приобретает повсеместный характер, заметил глава Чечни.

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Telegram-канал Рамзана Кадырова

Артур Лапсаков
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