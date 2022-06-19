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Опубликовано 19 июня 2022, 19:22
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Кадыров сообщил о сдаче в плен группы украинских военных во Врубовке

На территории Луганской Народной Республики, в посёлке Врубовка, чеченским бойцам сдалась в плен группа украинских военнослужащих. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Недавно бойцам чеченских спецподразделений в освобождённом посёлке Врубовка сдалась в плен очередная группа украинских военнослужащих. Все они в один голос твердят, что командование демонстрирует к ним явное наплевательское отношение и подобная практика приобретает повсеместный характер", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Он отметил, что на Украине запущена принудительная мобилизация, когда "любой гражданин рискует получить повестку за малейшую административную провинность". Затем таких людей отправляют прямо на передовую.

"Естественно, такая работа не преследует цели достичь хоть какого-нибудь военного преимущества. Напротив, украинское командование использует таких людей в качестве потенциальных жертв и нередко само же их и расстреливает", — написал Кадыров.

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По его мнению, такие действия позволяют властям Киева стабильно отчитываться о больших потерях, что позволяет запрашивать новую военную помощь у Запада и Европы.

Как сообщал Лайф, ранее в ЛНР подтвердили сдачу в плен под Северодонецком командиров "Айдара".

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ТАСС \ Александр Река

Андрей Григорьев
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