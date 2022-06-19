Бондарев: Уничтожение пункта управления ВСУ ускорит сдачу подразделений в плен

Уничтожение российскими военными пункта управления Вооружённых сил Украины, где находились в том числе генералы, поспособствует сдаче военнослужащих ВСУ в плен целыми подразделениями. Такое мнение высказал глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Полагаю, что сегодняшние события поспособствуют более активной сдаче украинских военнослужащих в плен целыми подразделениями. Те, кому ещё есть что терять, уже задумываются о неутешительных для ВСУ перспективах дальнейшего сопротивления", — приводит РИА "Новости" слова Бондарева.

Российские военные неоднократно обращались к бойцам ВСУ с призывом сдаться в плен, отметил сенатор. Он добавил, что "России не нужны потоки крови, не нужна ликвидация живой силы врага ради самой ликвидации".

Ранее Лайф писал, что эксперт Литовкин назвал серьёзной потерей для Украины уничтожение пункта управления ВСУ.