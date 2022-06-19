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Опубликовано 19 июня 2022, 13:30

Кадыров обвинил украинские СМИ в замалчивании данных об успехах ВС РФ

Украинские СМИ молчат об успешном продвижении союзных сил России и Донецкой и Луганской народных республик, чтобы продемонстрировать выгодную картину странам Запада. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Информацию об успешном продвижении объединённой группировки украинские СМИ замалчивают. Оно и понятно, ведь перед Западом нужно рисовать выгодную картину. Но факт остаётся фактом", — написал он в своём телеграм-канале.

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Чеченский лидер также добавил, что американские наёмники зачастую избегают прямого огневого столкновения с российскими военными. По словам Кадырова, им важнее записать видеоотчёты, а затем как можно быстрее покинуть горячую точку. Поэтому ролики с ранеными бойцами американцы записывают редко и лишь в состоянии адреналинового страха.

А ранее Кадыров заявил о больших потерях среди иностранных наёмников на Украине. По его словам, раньше бойцы хвалились своим лихачеством на БТР, а теперь признают беспомощность батальонов.

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Telegram / Kadyrov_95

Наталья Исакова
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