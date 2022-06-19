Украинские военные ударили по химзаводу в Макеевке

Украинские военные обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Кировском районе Макеевки. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.

"ВФУ атаковали Ясиновский коксохимический завод в Кировском районе Макеевки", — говорится в сообщении.

Во время обстрела украинские силовики повредили цех ректификации и резервуары для готовой продукции, отметили в штабе.