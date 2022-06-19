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Опубликовано 19 июня 2022, 13:19

Украинские военные ударили по химзаводу в Макеевке

Украинские силовики обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Макеевке

Украинские военные обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Кировском районе Макеевки. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.

"ВФУ атаковали Ясиновский коксохимический завод в Кировском районе Макеевки", говорится в сообщении.

Во время обстрела украинские силовики повредили цех ректификации и резервуары для готовой продукции, отметили в штабе.

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Ранее украинский беспилотник обстрелял Беловский район в Курской области. Летательный аппарат скинул боекомплект в районе хутора Кучеров, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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Евгения Колесникова
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