Сдавшихся в Мариуполе командиров "Азова" доставили в СИЗО "Лефортово"

Несколько командиров украинского нацбатальона "Азов", которые в Мариуполе сдались в плен, доставлены в СИЗО "Лефортово" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время несколько человек из числа командиров "Азова", которые попали в плен в ходе штурма Мариуполя, доставлены в "Лефортово", — говорится в сообщении.

При этом не указывается информация, кто именно из числа командования украинского батальона сейчас находится в столичном следственном изоляторе.