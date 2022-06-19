ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 июня 2022, 14:03
15451

Сдавшихся в Мариуполе командиров "Азова" доставили в СИЗО "Лефортово"

ТАСС: Сложившие оружие в Мариуполе командиры "Азова" доставлены в СИЗО "Лефортово"

Несколько командиров украинского нацбатальона "Азов", которые в Мариуполе сдались в плен, доставлены в СИЗО "Лефортово" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время несколько человек из числа командиров "Азова", которые попали в плен в ходе штурма Мариуполя, доставлены в "Лефортово", — говорится в сообщении.

При этом не указывается информация, кто именно из числа командования украинского батальона сейчас находится в столичном следственном изоляторе.

Среди боевиков с "Азовстали" ищут высокопоставленных наёмников
Среди боевиков с "Азовстали" ищут высокопоставленных наёмников

Ранее сообщалось, что в Россию для дальнейших следственных действий этапировали замкомандира "Азова" Калину и комбрига ВСУ Волыну.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar