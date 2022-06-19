Сдавшихся в Мариуполе командиров "Азова" доставили в СИЗО "Лефортово"
ТАСС: Сложившие оружие в Мариуполе командиры "Азова" доставлены в СИЗО "Лефортово"
Несколько командиров украинского нацбатальона "Азов", которые в Мариуполе сдались в плен, доставлены в СИЗО "Лефортово" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время несколько человек из числа командиров "Азова", которые попали в плен в ходе штурма Мариуполя, доставлены в "Лефортово", — говорится в сообщении.
При этом не указывается информация, кто именно из числа командования украинского батальона сейчас находится в столичном следственном изоляторе.
Ранее сообщалось, что в Россию для дальнейших следственных действий этапировали замкомандира "Азова" Калину и комбрига ВСУ Волыну.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ