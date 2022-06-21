Около 20 мирных жителей смогли выйти с завода "Азот" в Северодонецке

Около 20 мирных жителей самостоятельно вышли с территории завода "Азот" в Северодонецке. Об этом сообщил в своём телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

"По мере продвижения союзных сил по территории "Азота" из убежищ начинают выходить мирные жители, остававшиеся последние недели в укрытиях завода. Сегодня около двух десятков мирных жителей самостоятельно вышли ко второй проходной завода, которая не контролируется боевиками", — написал Мирошник.

По его словам, сейчас эти люди в безопасности. Вместе с тем выход остальных мирных жителей с "Азота" и сложение оружия находящимися там украинскими военными осложнены — украинская артиллерия постоянно обстреливает Северодонецк.