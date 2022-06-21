Почему Россия заблокировала все выходы из Северодонецка, кроме одного Северодонецк — второй "символ сопротивления Украины" после Мариуполя, распиаренный Киевом, превратился для ВСУ в смертельную ловушку, выбраться из которой украинские военные не могут при всём желании 31292 31292 Ситуация в Луганской области. Обложка © ТАСС / Александр Река / MAXIM GRIGORYEV

Потери ВСУ в Северодонецке

19 июня стало известно, что на Изюмском направлении Вооружённые силы РФ ликвидировали Олега Куцина — командира нацбата "Карпатская Сечь", предположительно, полковника. Детально о причинах смерти пока не сообщается, однако, скорее всего, командир был ликвидирован ракетным ударом Российской армии. Потеря для киевского режима существенная: Куцин воевал с 2014 года и имел соответствующий опыт. Напомним, что 19 июня после удара высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области было уничтожено 50 ключевых командиров ВСУ в Донбассе. После таких потерь выстраивать дальнейшую стратегию наступления для украинской армии будет фактически невозможно.

Олег Куцин. Фото © YouTube / Суспільне Новини

Почти одновременно с Куциным в окружении погиб его ближайший соратник — националист Олег Шапочка, который вместе с подразделениями ВСУ был заперт в Северодонецке. По некоторым данным, о гибели радикалов уже доложили в штаб британской разведки, поскольку на фронте Шапочка мог сопровождать британских наёмников, руководивших обороной города. Он и граждане зарубежных стран попали в засаду при попытке покинуть Северодонецк.

Ловушка для ВСУ в Донбассе: северодонецкая группировка ВСУ в западне

Согласно разведданным MI6, полученным Генштабом Украины (и почти сразу слитым в открытые источники), российские военные сознательно не замыкают окружение на Северодонецком направлении, чтобы ВСУ постепенно наполняли ловушку и лишались личного состава. — Северодонецкая петля, цель которой в постепенном истощении противника для достижения стратегического превосходства, — так оценила ситуацию MI6.

Эту хитрую уловку уже успели окрестить Донбасским треугольником по аналогии с Бермудским треугольником, в который, как известно, попадают корабли и самолёты и из которого нет возврата. Британская разведка предупредила Генштаб Украины о том, что русские используют "северодонецкую петлю анаконды". По иронии судьбы первоначально стратегия "Петля анаконды" была предложена Хэлфордом Маккиндером и Збигневом Бжезинским для политического сдерживания России и геополитического превосходства над ней.

Неважно, является ловушка гениальным изобретением российских военных или переосмыслением американского опыта, в конечном итоге, кроме названия, между стратегиями мало сходства, но боеспособность и моральный дух украинской армии "северодонецкая петля" неплохо подтачивает.

Ситуация в Северодонецке. Фото © ТАСС / Александр Река

Глаза в глаза: как действует Российская армия на Украине

Британский военный аналитик Гэв Дон предположил , что Россия проводит спецоперацию принципиально нового типа. Вместо того чтобы бездумно бросать пехоту на хорошо укреплённые оборонительные рубежи, ВС РФ используют интенсивные артобстрелы. Но и с ними не всё так просто. Пока украинские солдаты сидят в окопах, их потери минимальны. Для того чтобы их оттуда вытащить, для ВСУ создаётся иллюзия, что в кольце есть брешь, что часть ударной силы Российской армии переброшена на другое направление. Для пополнения запасов и боеприпасов украинские военные покидают окопы и выходят в узкий, якобы неконтролируемый коридор. Вот здесь их и накрывает российская артиллерия.

— На открытой местности радиус поражения крупного снаряда составляет около 50 метров, что удобно в пределах погрешности прицеливания тяжёлых орудий. И именно здесь украинские силы теряют людей с постоянной и ужасной скоростью. Цель России состоит в том, чтобы убивать, ранить или захватывать украинцев, теряя при этом абсолютный минимум своих сил, — британский военный аналитик Гэв Дон.

ВСУ в центре Северодонецка, апрель 2022 года. Фото © Getty Images / Carolyn Cole / Los Angeles Times

Он отмечает, что это высокоэффективная и малозатратная тактика, при которой попытки прорыва ВСУ играют на руку Российской армии. Продвигаясь к коридору, украинские подразделения теряют до 10% личного состава убитыми. В среднем удар из артиллерии или авианалёт ликвидирует 150–200 человек за один раз.

При таком развитии событий, как заявляет британец, крах украинской группировки может наступить в любой момент: в интервале от нескольких дней до трёх недель. Далее он ссылается на анализ американских стратегов, согласно которому любое подразделение, потеряв 30% личного состава, становится небоеспособным и лишается боевого духа (с которым у украинского солдата и так не всё в порядке). Более того, потери ВСУ могут пересечь отметку 30% и достичь 50%.

Поражение северодонецкой группировки скажется на украинской армии гораздо более разрушительно, чем сдача "Азова" в Мариуполе. В середине своего обзора британец недоумевает, зачем Украина вцепилась в Северодонецк, и объясняет это политическими причинами: пока ВСУ худо-бедно воюют, поток военной помощи с Запада не иссякнет. Тем временем появление голограммы Зеленского (одиозный президент в футболке с надписью Come to the Dark Side) на выставке VivaTech в Париже вызвало негативный отклик у европейцев, которые окрестили его "королём попрошаек".

Потери техники Украины на сегодня: сколько тяжёлой техники осталось у Украины

Избежать ловушки и засесть в окопах, где побезопаснее, ВСУ вряд ли смогут, потому что с вооружением и припасами у них снова всё очень плохо. В интервью американскому журналу National Defense украинский генерал Владимир Карпенко поделился, что ВСУ потеряли около 50% тяжёлых вооружений в ходе СВО. По его данным, Украина потеряла 1300 БМП, 400 танков, 700 артиллерийских систем.

Брошенная военная техника ВСУ в городе Северодонецке. Фото © ТАСС / Александр Река / MAXIM GRIGORYEV

По данным Минобороны РФ, обнародованным 20 июня 2022 года, ВСУ за всё время специальной военной операции лишились 345 зенитных ракетных комплексов, 3696 танков и БМП, 576 боевых машин РСЗО, 2055 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 3731 единицы автомобильной спецтехники.

Чтобы хоть как-то воевать, националистам приходится идти в коридор за подкреплением и боеприпасами. С британским военным аналитиком можно поспорить насчёт того, что на втором этапе СВО Россия стремится не к территориальным приобретениям, а к психологическому измору и физическому уничтожению группировки противника. Медленно, но верно ВС РФ берут под свой контроль освобождённые территории.

Что происходит в ЛНР сегодня: Метёлкино – Луганская область на карте

15 июня штаб обороны ДНР сообщал, что силы ДНР и ЛНР при поддержке ВС РФ взяли под контроль уже 238 населённых пунктов. Работа в этом направлении ведётся постоянно, и противник вынужден констатировать территориальные потери.

20 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай наконец-то признал, что украинские националисты потеряли контроль над посёлком Метёлкино в окрестностях Северодонецка.

— Потерян контроль над Метёлкином вблизи Северодонецка. Бои идут во многих посёлках вокруг Северодонецка и Лисичанска. К сожалению, сейчас мы не контролируем Метёлкино вблизи областного центра, — заявил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что на исходе финальный этап зачистки посёлка. Стоит отметить, что Метёлкино было стратегически значимо для ВСУ: оттуда националисты могли совершить манёвр, прорваться в Северодонецк и попытаться навязать бой российским войскам на заводе "Азот". Теперь шанс упущен, и киевские пропагандисты не в состоянии, как они обычно делают, выдать это за тактическое отступление или ещё что-нибудь в таком роде.

Вид на город Северодонецк. Фото © Getty Images / Marcus Yam / Los Angeles Times

Как будут дальше развиваться события на Украине

Фактически Украина живёт в нескольких измерениях, которые образуют замкнутые информационные петли. Для простых граждан пропаганда выпускает новости о том, что Россия тщетно пытается захватить трассу Лисичанск – Бахмут, что у Российской армии не получается взять Северодонецк в кольцо. Остатки командования ВСУ мозгуют над инсайдерской информацией от MI6 о том, что, вообще-то, всё это опасная ловушка, подготовленная российскими военными. Зеленский тщетно пытается подбодрить солдат кратковременными выездами на фронт, советник президента Арестович в своём репертуаре: ходит вокруг да около, говорит метафорами.

— Военное счастье или долгосрочная удача — мадам привередливая… В середине апреля она потопала к противнику. И нам стало очень тяжело на фронте. К началу июня наше положение существенно осложнилось… Но стук её (госпожи удачи. — Прим. Лайфа) розовых каблучков снова стал слышен рядом с нами, — советник президента Украины Арестович. Напомним, ранее он называл сдачу Северодонецка ловушкой для России.

Однако на самом деле "госпожа удача" не благоволит украинской армии, в частности, под Северодонецком. Причём это взгляд не с российской и не с украинской стороны. Об этом говорит американский наёмник, оказавшийся в пекле Северодонецка. Как известно, "дикие гуси" в первую очередь заинтересованы в том, чтобы комфортно воевать и получать за это деньги. Если это не получается, за разочарованием следуют откровения:

— Смерти и ранения здесь (под Северодонецком. — Прим. Лайфа) были бессмысленными, так как здесь абсолютная задница. Мы два часа вели бой, но оказалось, что с украинским спецназом. Я был везде на Украине, и при таком подходе они не выиграют войну. Именно потому, как они воюют и используют свои силы и средства. Это абсолютные потери, — признался американский наёмник.

На фоне нарастающего хаоса в своих рядах противник фактически потерял все каналы, по которым может получать подкрепление и боеприпасы. Все, кроме одного, который отмечен на карте российской артиллерии. И когда наконец в ВСУ осознают, что "дорога жизни" — на самом деле ловушка и билет в один конец, то будет поздно что-либо предпринимать, кроме сдачи в плен.

Фото © Getty Images / Rick Mave / SOPA Images / LightRocket Что делать с остатками ВСУ в Северодонецке? 0 Предложить сдаться, при отказе уничтожить Уничтожить без предложения сдаваться Окружить и ждать Свой вариант в комментарии

Авторы Евгений Жуков