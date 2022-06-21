Почему Россия заблокировала все выходы из Северодонецка, кроме одного
Северодонецк — второй "символ сопротивления Украины" после Мариуполя, распиаренный Киевом, превратился для ВСУ в смертельную ловушку, выбраться из которой украинские военные не могут при всём желании
Ситуация в Луганской области. Обложка © ТАСС / Александр Река / MAXIM GRIGORYEV
Потери ВСУ в Северодонецке
19 июня стало известно, что на Изюмском направлении Вооружённые силы РФ ликвидировали Олега Куцина — командира нацбата "Карпатская Сечь", предположительно, полковника. Детально о причинах смерти пока не сообщается, однако, скорее всего, командир был ликвидирован ракетным ударом Российской армии. Потеря для киевского режима существенная: Куцин воевал с 2014 года и имел соответствующий опыт. Напомним, что 19 июня после удара высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области было уничтожено 50 ключевых командиров ВСУ в Донбассе. После таких потерь выстраивать дальнейшую стратегию наступления для украинской армии будет фактически невозможно.
Олег Куцин. Фото © YouTube / Суспільне Новини
Почти одновременно с Куциным в окружении погиб его ближайший соратник — националист Олег Шапочка, который вместе с подразделениями ВСУ был заперт в Северодонецке. По некоторым данным, о гибели радикалов уже доложили в штаб британской разведки, поскольку на фронте Шапочка мог сопровождать британских наёмников, руководивших обороной города. Он и граждане зарубежных стран попали в засаду при попытке покинуть Северодонецк.
Ловушка для ВСУ в Донбассе: северодонецкая группировка ВСУ в западне
Согласно разведданным MI6, полученным Генштабом Украины (и почти сразу слитым в открытые источники), российские военные сознательно не замыкают окружение на Северодонецком направлении, чтобы ВСУ постепенно наполняли ловушку и лишались личного состава.
— Северодонецкая петля, цель которой в постепенном истощении противника для достижения стратегического превосходства, — так оценила ситуацию MI6.
Эту хитрую уловку уже успели окрестить Донбасским треугольником по аналогии с Бермудским треугольником, в который, как известно, попадают корабли и самолёты и из которого нет возврата. Британская разведка предупредила Генштаб Украины о том, что русские используют "северодонецкую петлю анаконды". По иронии судьбы первоначально стратегия "Петля анаконды" была предложена Хэлфордом Маккиндером и Збигневом Бжезинским для политического сдерживания России и геополитического превосходства над ней.
Неважно, является ловушка гениальным изобретением российских военных или переосмыслением американского опыта, в конечном итоге, кроме названия, между стратегиями мало сходства, но боеспособность и моральный дух украинской армии "северодонецкая петля" неплохо подтачивает.
Ситуация в Северодонецке. Фото © ТАСС / Александр Река
Глаза в глаза: как действует Российская армия на Украине
Британский военный аналитик Гэв Дон предположил, что Россия проводит спецоперацию принципиально нового типа. Вместо того чтобы бездумно бросать пехоту на хорошо укреплённые оборонительные рубежи, ВС РФ используют интенсивные артобстрелы. Но и с ними не всё так просто. Пока украинские солдаты сидят в окопах, их потери минимальны. Для того чтобы их оттуда вытащить, для ВСУ создаётся иллюзия, что в кольце есть брешь, что часть ударной силы Российской армии переброшена на другое направление. Для пополнения запасов и боеприпасов украинские военные покидают окопы и выходят в узкий, якобы неконтролируемый коридор. Вот здесь их и накрывает российская артиллерия.
— На открытой местности радиус поражения крупного снаряда составляет около 50 метров, что удобно в пределах погрешности прицеливания тяжёлых орудий. И именно здесь украинские силы теряют людей с постоянной и ужасной скоростью. Цель России состоит в том, чтобы убивать, ранить или захватывать украинцев, теряя при этом абсолютный минимум своих сил, — британский военный аналитик Гэв Дон.
ВСУ в центре Северодонецка, апрель 2022 года. Фото © Getty Images / Carolyn Cole / Los Angeles Times
Он отмечает, что это высокоэффективная и малозатратная тактика, при которой попытки прорыва ВСУ играют на руку Российской армии. Продвигаясь к коридору, украинские подразделения теряют до 10% личного состава убитыми. В среднем удар из артиллерии или авианалёт ликвидирует 150–200 человек за один раз.
При таком развитии событий, как заявляет британец, крах украинской группировки может наступить в любой момент: в интервале от нескольких дней до трёх недель. Далее он ссылается на анализ американских стратегов, согласно которому любое подразделение, потеряв 30% личного состава, становится небоеспособным и лишается боевого духа (с которым у украинского солдата и так не всё в порядке). Более того, потери ВСУ могут пересечь отметку 30% и достичь 50%.
Поражение северодонецкой группировки скажется на украинской армии гораздо более разрушительно, чем сдача "Азова" в Мариуполе. В середине своего обзора британец недоумевает, зачем Украина вцепилась в Северодонецк, и объясняет это политическими причинами: пока ВСУ худо-бедно воюют, поток военной помощи с Запада не иссякнет. Тем временем появление голограммы Зеленского (одиозный президент в футболке с надписью Come to the Dark Side) на выставке VivaTech в Париже вызвало негативный отклик у европейцев, которые окрестили его "королём попрошаек".
Потери техники Украины на сегодня: сколько тяжёлой техники осталось у Украины
Избежать ловушки и засесть в окопах, где побезопаснее, ВСУ вряд ли смогут, потому что с вооружением и припасами у них снова всё очень плохо. В интервью американскому журналу National Defense украинский генерал Владимир Карпенко поделился, что ВСУ потеряли около 50% тяжёлых вооружений в ходе СВО. По его данным, Украина потеряла 1300 БМП, 400 танков, 700 артиллерийских систем.
Брошенная военная техника ВСУ в городе Северодонецке. Фото © ТАСС / Александр Река / MAXIM GRIGORYEV
По данным Минобороны РФ, обнародованным 20 июня 2022 года, ВСУ за всё время специальной военной операции лишились 345 зенитных ракетных комплексов, 3696 танков и БМП, 576 боевых машин РСЗО, 2055 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 3731 единицы автомобильной спецтехники.
Чтобы хоть как-то воевать, националистам приходится идти в коридор за подкреплением и боеприпасами. С британским военным аналитиком можно поспорить насчёт того, что на втором этапе СВО Россия стремится не к территориальным приобретениям, а к психологическому измору и физическому уничтожению группировки противника. Медленно, но верно ВС РФ берут под свой контроль освобождённые территории.
Что происходит в ЛНР сегодня: Метёлкино – Луганская область на карте
15 июня штаб обороны ДНР сообщал, что силы ДНР и ЛНР при поддержке ВС РФ взяли под контроль уже 238 населённых пунктов. Работа в этом направлении ведётся постоянно, и противник вынужден констатировать территориальные потери.
20 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай наконец-то признал, что украинские националисты потеряли контроль над посёлком Метёлкино в окрестностях Северодонецка.
— Потерян контроль над Метёлкином вблизи Северодонецка. Бои идут во многих посёлках вокруг Северодонецка и Лисичанска. К сожалению, сейчас мы не контролируем Метёлкино вблизи областного центра, — заявил он.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что на исходе финальный этап зачистки посёлка. Стоит отметить, что Метёлкино было стратегически значимо для ВСУ: оттуда националисты могли совершить манёвр, прорваться в Северодонецк и попытаться навязать бой российским войскам на заводе "Азот". Теперь шанс упущен, и киевские пропагандисты не в состоянии, как они обычно делают, выдать это за тактическое отступление или ещё что-нибудь в таком роде.
Вид на город Северодонецк. Фото © Getty Images / Marcus Yam / Los Angeles Times
Как будут дальше развиваться события на Украине
Фактически Украина живёт в нескольких измерениях, которые образуют замкнутые информационные петли. Для простых граждан пропаганда выпускает новости о том, что Россия тщетно пытается захватить трассу Лисичанск – Бахмут, что у Российской армии не получается взять Северодонецк в кольцо. Остатки командования ВСУ мозгуют над инсайдерской информацией от MI6 о том, что, вообще-то, всё это опасная ловушка, подготовленная российскими военными. Зеленский тщетно пытается подбодрить солдат кратковременными выездами на фронт, советник президента Арестович в своём репертуаре: ходит вокруг да около, говорит метафорами.
— Военное счастье или долгосрочная удача — мадам привередливая… В середине апреля она потопала к противнику. И нам стало очень тяжело на фронте. К началу июня наше положение существенно осложнилось… Но стук её (госпожи удачи. — Прим. Лайфа) розовых каблучков снова стал слышен рядом с нами, — советник президента Украины Арестович. Напомним, ранее он называл сдачу Северодонецка ловушкой для России.
Однако на самом деле "госпожа удача" не благоволит украинской армии, в частности, под Северодонецком. Причём это взгляд не с российской и не с украинской стороны. Об этом говорит американский наёмник, оказавшийся в пекле Северодонецка. Как известно, "дикие гуси" в первую очередь заинтересованы в том, чтобы комфортно воевать и получать за это деньги. Если это не получается, за разочарованием следуют откровения:
— Смерти и ранения здесь (под Северодонецком. — Прим. Лайфа) были бессмысленными, так как здесь абсолютная задница. Мы два часа вели бой, но оказалось, что с украинским спецназом. Я был везде на Украине, и при таком подходе они не выиграют войну. Именно потому, как они воюют и используют свои силы и средства. Это абсолютные потери, — признался американский наёмник.
На фоне нарастающего хаоса в своих рядах противник фактически потерял все каналы, по которым может получать подкрепление и боеприпасы. Все, кроме одного, который отмечен на карте российской артиллерии. И когда наконец в ВСУ осознают, что "дорога жизни" — на самом деле ловушка и билет в один конец, то будет поздно что-либо предпринимать, кроме сдачи в плен.
Что делать с остатками ВСУ в Северодонецке?