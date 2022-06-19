Кадыров рассказал о финальном этапе зачистки посёлка под Северодонецком
Кадыров рассказал о финальном этапе зачистки посёлка Метёлкино в ЛНР
Союзные силы ВС России и Народной милиции Луганской Народной Республики завершают зачистку посёлка Метёлкино под Северодонецком. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Чеченские подразделения в посёлке Метёлкино под Северодонецком. Видео © Telegram / Kadyrov_95
"Подразделения спецназа "Ахмат" совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР завершают финальный этап зачистки посёлка Метёлкино от неприятеля. Большинство украинских военных добровольно сложили оружие, а те, которые пытаются оказать сопротивление, уничтожаются на месте", — написал Кадыров.
Он пояснил, что посёлок имел важное стратегическое значение для ВСУ. Оттуда украинские военные имели возможность прорваться в Северодонецк и отвлечь силы российских войск от завода "Азот".
"Но не тут-то было. Посёлок зачищен от националистов, мин и "секретов", — подчеркнул Кадыров.
Лайф писал, что глава Чечни Кадыров 18 мая заявил об освобождении от ВСУ посёлка Метёлкино рядом с Северодонецком. Он сообщил, что в боях за населённый пункт за последнюю неделю Украина "потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 бойцов".
Telegram / Kadyrov_95