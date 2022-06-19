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Опубликовано 19 июня 2022, 19:57

Кадыров рассказал о финальном этапе зачистки посёлка под Северодонецком

Кадыров рассказал о финальном этапе зачистки посёлка Метёлкино в ЛНР

Союзные силы ВС России и Народной милиции Луганской Народной Республики завершают зачистку посёлка Метёлкино под Северодонецком. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чеченские подразделения в посёлке Метёлкино под Северодонецком. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Подразделения спецназа "Ахмат" совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР завершают финальный этап зачистки посёлка Метёлкино от неприятеля. Большинство украинских военных добровольно сложили оружие, а те, которые пытаются оказать сопротивление, уничтожаются на месте", написал Кадыров.

Он пояснил, что посёлок имел важное стратегическое значение для ВСУ. Оттуда украинские военные имели возможность прорваться в Северодонецк и отвлечь силы российских войск от завода "Азот".

"Но не тут-то было. Посёлок зачищен от националистов, мин и "секретов", — подчеркнул Кадыров.

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Лайф писал, что глава Чечни Кадыров 18 мая заявил об освобождении от ВСУ посёлка Метёлкино рядом с Северодонецком. Он сообщил, что в боях за населённый пункт за последнюю неделю Украина "потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 бойцов".

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Telegram / Kadyrov_95

Артем Порвин
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