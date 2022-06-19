Кадыров рассказал о финальном этапе зачистки посёлка под Северодонецком

Союзные силы ВС России и Народной милиции Луганской Народной Республики завершают зачистку посёлка Метёлкино под Северодонецком. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чеченские подразделения в посёлке Метёлкино под Северодонецком. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Подразделения спецназа "Ахмат" совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР завершают финальный этап зачистки посёлка Метёлкино от неприятеля. Большинство украинских военных добровольно сложили оружие, а те, которые пытаются оказать сопротивление, уничтожаются на месте", — написал Кадыров.

Он пояснил, что посёлок имел важное стратегическое значение для ВСУ. Оттуда украинские военные имели возможность прорваться в Северодонецк и отвлечь силы российских войск от завода "Азот".

"Но не тут-то было. Посёлок зачищен от националистов, мин и "секретов", — подчеркнул Кадыров.