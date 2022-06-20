Что будет делать Украина после гибели ключевых командиров ВСУ в Донбассе Восстановить за короткое время кадровый состав генералов и офицеров едва ли представляется возможным. 177466 177466 Фото © Scott Peterson / Getty Images

Самые последние новости Украины на сегодня: сколько генералов погибло на Украине в 2022 году

Согласно сводке Минобороны на 19 июня, крылатыми ракетами "Калибр" был нанесён удар по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области.

— В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, — сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее американский эксперт в области безопасности Алекс Бэтли назвал российские ракеты "Калибр" смертоносным оружием. В марте Лайф подробно писал об особенностях "Калибров", которые удивили США и НАТО во время "Операции Z" . В частности, подробно рассказывалось о высокой дальности, невозможности перехвата, большом потенциале для роста и модификаций.

Уничтожение украинского пункта управления в Днепропетровской области можно назвать настоящим триумфом российских ракет. Такого крупного удара по скоплениям сил противника в СВО ещё не было. При этом можно вспомнить, как в марте Россия из высокоточного оружия уничтожила учебные центры ВСУ в населённом пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, важнейшем опорном пункте НАТО на Украине.

Фото © Scott Peterson / Getty Images

По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в момент ракетного удара в пункте управления проходило собрание командного состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия".

— За прошедшие сутки высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в 12:30 нанесли удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия", — объявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, там базировалось командование группировки "Каховка": офицеры Генштаба ВСУ, руководство Десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях. Сколько всего Украина потеряла генералов и офицеров ВСУ за всё время проведения спецоперации, ещё предстоит подсчитать.

Удар "Калибрами" по Украине: какие последствия, что будет с армией Украины

Фото © Scott Peterson / Getty Images

Эксперты заявляют о том, что фактически началось уничтожение локальных центров принятия решений. Каждый убитый генерал — это в перспективе тысячи и больше спасённых жизней солдат и мирных жителей. Крупная цепочка принятия решений в украинской армии выглядит так: из США и Британии поступают распоряжения в Киев, затем президент Украины Владимир Зеленский отдаёт приказ своим генералам, которые передают указания своим подчинённым. Именно так реализовывалась бесчеловечная практика размещения ударных реактивных и артиллерийских систем во дворах мирных жителей.

По словам военных экспертов, столь результативный удар по центру принятия решений для ВСУ обернётся потерей управления всей армией. Подразделения и части, входящие в украинскую армию, на сегодняшний день обезглавлены. Фактически обрублены весь тыл и передний край ВСУ. Некому ставить задачи и руководить на фронтах. Киеву придётся в спешном порядке искать новых генералов и офицеров для руководства украинскими солдатами. И большой вопрос, есть ли у Украины такой резерв.

Некоторые эксперты отмечают, что после 1991 года, когда верхушка украинской армии нарушила присягу, она пошла по пути исполнения распоряжений заокеанских боссов вместо того, чтобы защищать свой народ. Так что в каком-то смысле это закономерный итог и возмездие. Единственным вариантом заместить убитых генералов будет набор на их места идейных нацистов, например из нового состава полка "Азов". Но проблема в том, что националисты новой волны обучения по стандартам НАТО не проходили и представление о военной науке имеют довольно посредственное. Даже правильнее сказать — никакое.

Почему Америка не может помочь Украине: Зеленский в панике

Владимир Зеленский на встрече с Олафом Шольцем и Эмманюэлем Макроном. Фото © Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

С самого начала спецоперации Киев возлагал надежды на западное оружие. 5 мая советник офиса Зеленского Алексей Арестович анонсировал прорывное контрнаступление украинской армии на вторую половину июня – июль этого года . К этому времени, по его словам, армия будет достаточно укомплектована натовским оружием. Оружие завезли и продолжают завозить: новости об этом поступают практически ежедневно. Получили ВСУ артиллерийские системы, РСЗО и другие виды тяжёлого вооружения, однако украинская армия до сих пор не может вести с Вооружёнными силами России эффективные артиллерийские дуэли. То ли американское оружие не настолько непобедимо, то ли ВСУ не умеют с ним обращаться. По словам военного эксперта и доктора военных наук Константина Сивкова, сказывается совокупность факторов.

Американцы не дали им полноценной комплектации этих орудий, поэтому ВСУ не имеют всей полноценной электроники, которая должна была там быть. Это раз. Во-вторых, украинцы ещё не освоили эти орудия до конца. Вот, собственно, и всё. Ничего особенного в этих системах нет. Эти американские пушки ничуть не сильнее тех орудий, которые уже стоят у Украины на вооружении: "Мста-С" и "Мста-Б". "Мста-С" даже лучше, потому что она самоходная Константин Сивков Военный эксперт

Констатируют не такой уж и весёлый для ВСУ факт и западные источники. Редактор The Economist Шашанк Джоши в начале июня написал, что Украина теряет много артиллерии из-за плохого обслуживания, часть её приходится отправлять обратно в Польшу для ремонта.

Экс-заместитель командующего Европейским командованием ВС США генерал-лейтенант Стивен Твитти отметил: "У России чертовски большая боевая мощь, намного большая, чем у украинцев. Поэтому нет никакого способа, чтобы украинцы когда-либо уничтожили или победили русских".

Так что помимо того, что у России сегодня перевес по моральному духу и боевому опыту, она имеет преимущество по огневой мощи перед украинской армией. В таких условиях надежда Киева на контрнаступление, которое что-то качественно изменит на фронте и обеспечит украинскую сторону каким-то преимуществом на возможных переговорах с Россией, наивна.

Фото © Scott Peterson / Getty Images Как отразится гибель 50 генералов ВСУ на эффективности армии Украины? 0 Эффективность снизится, если не рухнет Никак не отразится Свой вариант в комментарии

Авторы Евгений Жуков